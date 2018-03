Megfelelő papír nélkül már senki nem szállíthat fát

Változtak a fa szállítására vonatkozó szabályok. Talán ezáltal is kevesebb lesz a visszaélés, a lopás.

Módosultak az erdei faválaszték szállításának mind a kereskedelmi célú, mind a saját felhasználásra vonatkozó szabályai, és megújultak a szállításhoz szükséges nyomtatványok is – erről a Nemzeti és Élelmiszer-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatta lapunkat.

Az úgynevezett erdei faválaszték – hengeres fa, tűzifa, kitermelt fából készített apríték – kereskedelmi célból csak speciálisan erre a célra kiadott szigorú számadású szállítójeggyel szállítható. A szállítójegyre 2018-tól új szabályok vonatkoznak, a faanyagszállításban résztvevők – feladó, szállító, vevő – igényeihez jobban igazodó új nyomtatványtervezet és annak kitöltési útmutatója a Nébih honlapján érhető el.

Saját vagy közeli hozzátartozó általi felhasználásra történő szállítás esetén szállítójegy helyett – bizonyos esetekben – engedélyezett az egyszerűsített formanyomtatvány, amely szintén elérhető a Nébih honlapján. A saját célú felhasználás körében történt egyszerűsítés, hogy a legfeljebb húsz kilo­gramm tömegű, önálló cikkszámmal vagy megnevezéssel rendelkező erdei faválaszték esetén a kiállított számla szállítójegynek minősül, ebben az esetben külön szállítójegyet nem kell kiállítani.

– Virágzik az illegális tűzifa-kereskedés. Erre utal, hogy a közelmúltban vizsgálták az egyik népszerű apróhirdetési portálon megjelenő hirdetéseket, és a vizsgálat eredményeként több tucat lekerült közülük a portálról. A tűzifa szállításának új szabályozása most a kiskapukat hivatott bezárni: lényegében nem utaztatható fa a származást igazoló dokumentum nélkül – nyilatkozta lapunknak Tóth Károly, a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt. vezérigazgató-helyettese, akit a társaságot érintő falopásokról is kérdeztünk.

Az, hogy lopják a fát, elsősorban a megye déli részén jellemző, például Sárosd, Perkáta, Szabadegyháza környékére. De itt sem a már kitermelt fának kél lába, azt annál jobban őrzik – kamerával, járőrözéssel – az erdészek, és sietnek mihamarabb elszállítani. A lábon álló fát viszik a tolvajok, s azt is apránként – tudtuk meg Tóth Károlytól. Az erdőgazdaság a lopások megelőzése érdekében együttműködik a rendőrséggel, s résen vannak az erdészek is, akik egyébként jogosultak megállítani, ellenőrizni azon járműveket, melyeknek fa a rakománya. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság illetékességi területén a falopások az előző évhez képest csökkentek, feltételezhetően annak is köszönhetően, hogy a rendőrök a vadásztársaságokkal együttműködve, rendszeresen közös ellenőrzéseket hajtanak végre.Tűzifával kapcsolatos csalás a téli időszakban nem jutott a rendőrség tudomására – közölte érdeklődésünkre a megyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálata.

A rendőrség néhány jó tanáccsal is szolgált. Így felhívják a lakosság figyelmét arra, ne vásároljanak olyan árusoktól, akik jóval a kereskedelmi ár alatt kínálják a tűzifát. Megrendeléskor célszerű előre egyeztetni a kiszállítás időpontját, és a lerakodáshoz lehetőleg kérjék olyan családtag vagy szomszéd segítségét, aki jártas a tüzelőanyagok vásárlásában!