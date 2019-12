Még ne temessük a fehérvári piacot!

Ismerik a kis hal esetét a nagy hallal, ugye? Valahogy így vannak egymással a multik és a piac is.

Emlékszem, a tízes éveim elején jártam, amikor még javában nyüzsgő színtér volt a piac: két nagy részből állt, tele kereskedővel és portékával, valamint vásárlókkal, akik állandóan az árak alkuképességéről kérdezték az eladókat. Aztán egy fél évtizeddel ezelőtt a piac területe megfeleződött, a városhoz közeli placcból mára parkoló és idényjellegű vásároknak (most például fenyőfáknak) helyet adó tér lett.

Fehérnemű

Lukács Albert immár tizenöt éve árusít a székesfehérvári vegyesiparcikk-piacon, helye állandó, ahogyan termékei is: fehérneműket kínál a vásárlóknak. Az emberek élnek is a lehetőséggel, a hosszú árusítóhelyen folyamatos az érdeklődés. Holott a szombati napok erősebbek – pontosabban az ő szóhasználata szerint: tűrhetőbbek –, a másik piaci nap, a szerda gyengébb számokat produkál. Egyelőre még megéri nekik Budapestről ideutazniuk; a fehérnemű szüntelenül keresett termék.

Lakástextil

Következőként egy székesfehérvári, lakástextileket árusító hölgyet szólítottunk meg. Nevét nem vállalta, de készségesen elmondta: szüleitől kapott „öröksége” az, hogy most ő is hetente két napot a piacon tartózkodik. Felmenői előbb dohánnyal, majd édességgel és játékkal foglalkoztak, ebből lett aztán a textil az uralkodó árucikk. Harmincöt év hozta ezt a változást, vagyis van rálátása a piaci folyamatokra. Úgy tapasztalja, a vásárlók létszáma konstansan csökken, mivel a célközönség inkább a multikhoz megy. Annak ellenére, hogy minőségben a piac több esetben lekörözi a nagy­áruházak által kínált hasonló termékeket – mondja.

Ruhák

Ruháit hosszú évek óta árusítja már a piacon következő állomásunk főszereplője is. Nevét ő sem árulta el lapunknak, de a helyzetet hasonlóképpen látja, mint az előző hölgy: emlékszik, milyen volt a piac, amikor még két részből állt, s a sok árust sok vevő vette körül. Mára inkább a multikat választják az emberek, legfőképpen azért, mert az élelmiszerboltok nemcsak élelmiszert, hanem lényegében minden mást is kínálnak. Emellett pedig a piaclátogatók száma nagyban függ az időjárástól – ezzel a zárt épületekben működő boltoknak értelemszerűen nem kell számolniuk. Az eladó hölgy azonban még kitart: azt mondja, ő az emberek miatt csinálja, azért, mert számukra különleges, nekik tetsző színösszeállításokat s egyben minőségi darabokat tud kínálni, amelyekre a törzsvásárlóknak igényük van.

Parfüm

Ezzel szemben az általunk megkérdezett parfümárusok már nem tekintenek pozitívan a jövőbe: 1991 óta árusítják illatszereiket, de a következő évben valószínűleg befejezik piaci pályafutásukat. Mint mondják, nem segít a helyzeten, hogy a nagyáruházak a városközpontba települtek. Ráadásul az emberek vásárlási szokásai is kiszámíthatatlanok: megesik, hogy hó végén áramlanak a vevők, máskor pedig a fizetés érkezését követően alig keresik meg őket parfüm után kutatva. Tavaly például a decemberi volt a leggyengébb hónapjuk.

Étel

„Túránk” során egy ételárust is meglátogattunk: Péntek István még „friss hús” a piacon. Hamburgert, hot dogot, kolbászt árul, a büfét másfél-két hónapja vásárolták meg. A környékbeli árusoktól hallotta: ami „betett a piacnak”, az a felhúzott fal, amely elszigeteli őket a külvilágtól, az emberek nem látnak be hozzájuk. Szomszédságából ketten is úgy döntöttek, lehúzzák a rolót.

Megújul a vizesblokk, és arra is van remény, hogy nő a vásárlószám

A személyes tapasztalatok, vélemények után a hivatalos álláspontra is kíváncsiak voltunk. Bozai István, az üzemeltető városgondnokság ügyvezető igazgatója elmondta: ugyan a kitelepülő kereskedők száma valóban csökken, a piac nyereségesen működik. Úgy látja, mivel egyre több alternatív választási lehetőség van, s néhol az árazás is olcsóbb, az emberek sok esetben inkább a multik, kínai áruházak mellett döntenek. Ők ennek ellenére bíznak abban, hogy jövőre, miután a palotavárosi tavaknál elkészül a sportközpont – amely egyben rendezvényhelyszín is lesz –, pluszforgalom érkezik a piacra.

Ezenkívül egyéb fejlesztés is lesz a területen: a jelenleg használatba vehető WC-konténert elszállítják, helyére pedig egy korszerű, mozgáskorlátozottaknak is kedvező vizes­blokk épül majd.