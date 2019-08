Még a virágzását sem szabad megvárni a parlagfűnek, irtani kell!

A parlagfűkérdés tipikusan olyan téma, amely nemcsak a gazdákat, hanem minden embert érint.

A témakört először a mezőgazdaságban dolgozók felől közelítjük meg, amint azt a lajoskomáromi gépshow-n Domakné Szendi Erika névjegyzéki szaktanácsadó is tette. A szakember elmondta, a parlagfű meglétéről – pontosabban annak kordában tartásáról – két jogszabály is rendelkezik. Mindegyik előírja: a gazdák által gondozott területnek parlagfűmentesnek kell lennie; azt pedig, hogy ezt az állapotot garantálják-e a tulajdonosok (vagy területhasználók), a hatóságok egész évben vizsgálhatják. A parlagfű ugyanis veszélyes gyomnövénynek számít, és mint ilyen, a meglétét, szaporodását meg kell akadályozni. A szaktanácsadó kiemelte: még virágzó parlagfű sem lehet a területen, máskülönben a gazdálkodó minden, a földhöz kapcsolódó esetleges támogatását elveszíti – persze amellett, hogy az illetékes hatóság növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek mértéke 15 ezer forinttól ötmillió forintig terjedhet.

Adonyból, Mezőfalváról és Gárdonyból is érkezett bejelentés

Amennyiben bárki – akár gazda, akár magánszemély – parlagfüves területet észlel, 2013 óta már az interneten is bejelentheti azt. Ehhez a parlagfű-bejelentő rendszert (PBR) kell használnia, amely a Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal (Nébih) oldaláról, a pbr.nebih.gov. hu címen érhető el. A bejelentéshez ugyan előzetes regisztráció szükséges a honlapon, de a bejelentkezést követően akár otthonról, akár a helyszínről okoseszközünk segítségével (mobiltelefon, tablet) is bejelentést tehetünk. Az ily módon érkezett bejelentéseket a rendszer kettéválasztja: a belterülethez tartozó adatokat az illetékes önkormányzathoz, a külterületi bejelentéseket pedig az illetékes megyei kormányhivatal járási földhivatalához küldi – derül ki a Nébih tájékoztatójából. Ahogyan az is: a bejelentésnek vannak kötelező elemei. Ilyen a legalább egy GPS-koordináta megadása, a bejelentés típusa, a szennyezett terület mérete és a kultúrnövény mező kitöltése. Emellett lehetőség van fotó csatolására, melyet a rendszer a szöveges bejelentéssel együtt kezel, s így továbbítja azt az eljárásra jogosult hatóságnak.

Ha megfelelő eszköz hiányában nem tudjuk megadni a GPS-koordinátákat, a felületen megtalálható a Google Earth térkép linkje is, amelyen előbb pozicionálhatjuk a foltot, majd letölthetjük a GPS-koordinátát. Ez utóbbi információt egyedül akkor nem kell megadnunk, ha – például belterületi rész esetén – tudjuk a bejelentéssel érintett parlagfüves ingatlan pontos címét, hiszen ilyenkor egy címadat mező is kitölthető. A rendszer pedig automatikusan a címhez rendeli a koordinátát. Mivel a bejelentések térképen is megtekinthetők, a szerdai adatok alapján a megye északkeleti része tűnik a legproblémásabbnak: számtalan visszajelzés érkezett Martonvásár, Gyúró és Tordas térségéből. Ezek jellemzően július közepi, július végi rögzítések, amelyek egy részénél az is kiderült, a helyszíni ellenőrzés már megtörtént, az ügyet pedig lezárták azzal, hogy az eljárás nem indokolt, mivel a helyszínen nem volt parlagfű. Ahol indokolt volt, ott a bejelentést természetesen továbbították az illetékes hatóságnak.