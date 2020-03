Már van hazai paradicsom!

December végén még volt, március utóján pedig ismét bőven lesz hazai termesztésű hajtatott paradicsom a piacokon és az üzletekben. Az, hogy a külföldről érkező primőrök vetélytársaként már csaknem teljes évben kapható itthon előállított zöldségféle is, az uniós támogatással megvalósulóban levő üvegház­programnak és a mindinkább terjedő korszerű termesztéstechnológiának az eredménye.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: tojáskrém

A kertészeti ágazat korszerűsítésére, üveg- és fóliaházak létesítésére, energiahatékonyságának növelésére, a vidékfejlesztési operatív program keretében kiírt pályázatra 2016 áprilisától lehetett benyújtani a támogatási kérelmeket. A nyertes pályázók összesen 140 hektárnyi korszerű üvegház építését tervezték. Ebből tavaly 90 hektár létesítését szerették volna megvalósítani, de elsősorban a munkaerőhiány, az alapanyagok és a munkabér árának drágulása, egyes esetekben pedig szállítási, gyártási problémák miatt a célt nem sikerült maradéktalanul teljesíteni. Eddig a tervezett létesítmények mintegy hatvan százaléka készült el. A többi építmény várhatóan az idén, illetve a következő években kerül üvegtető alá. Mint Ledó Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeb) elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, a már megvalósult, illetve megvalósuló üveg- és fóliaházak komoly erőforrást és előrelépést jelentenek a hazai zöldségtermesztésben. Azon túl ugyanis, hogy jelentős mértékben hozzájárulnak a lakosság itthon termett, friss zöldségfélékkel, elsősorban paradicsommal, paprikával és kígyóuborkával való ellátásához, a foglalkoztatás növelésével javítják a vidék népességmegtartó erejét, s jövedelemhez juttatják a családi gazdaságokat, a gazdákat és a munkavállalókat.

Az új üvegházak legtöbbjében főként az év minden szakában nagyon keresett hajtatott paradicsomot termelik, jellemzően holland rendszerű, modern üvegházakban. Az azokban alkalmazott technika lehetővé teszi, hogy a gazda optimális időben és minőségben biztosítsa a bogyók fejlődéséhez, éréséhez a legmegfelelőbb feltételeket. A rendszer ugyanis – akár teljesen automatizáltan is – fűt, szellőztet, párásít, szükség esetén tápanyagot pótol, attól függően, hogy éppen mire van szüksége a növényeknek. A korszerű termesztés során a növényvédelmet is a lehető legkíméletesebb eszközökkel, szerekkel végzik. A kártevő rovarok ellen például nem vegyszerekkel védekeznek, hanem azok biológiai ellenségeit „vetik be”. A gomba kártevők és egyéb kórokozók ellen pedig a klímaszabályozó berendezések alkalmazásával, a fertőzésekhez szükséges körülmények, többek között a magas páratartalom kialakulásának megakadályozásával védekeznek. A korszerű termesztéstechnológia és az ahhoz szükséges berendezések nem olcsók, a költségeket pedig növeli, hogy a növény úgynevezett hosszúnappalos, ezért a téli hónapokban mesterséges világítással kell pótolni a bogyók fejlődéséhez, pirosodásához szükséges napfényt. Egyes kertészetekben megoldásként LED-lámpák alkalmazásával próbálkoznak, de hogy a kísérlet mennyire válik be s lesz gazdaságos, még válaszra vár.

A korszerű termesztéstechnológia eredményeként már csaknem egész évben lehet hajtatott paradicsomot termeszteni Magyarországon. Az üvegfelületek alatt karácsonykor, sőt, január elején is van szedhető, friss paradicsom, az év egyes időszakaiban pedig nemcsak hazai ellátásra, hanem a külföldi piacokra is jut a piros bogyókból. Az idei első hazai termés már megérkezett a piacokra. Ledó Ferenc szerint március vége, április eleje felé még csak kiegészítik, a következő hónapokban pedig nagyobbrészt fel is váltják a külföldről behozott termékeket.