Ma már megmerítheti Márton kelyhét az idei újborokban

Az északi Móron, Etyeken és a déli Dégen már megtartották az első újborkóstolókat. A szakemberek az aszályos esztendő nehézségei ellenére elégedettek a 2021-es évjárattal.

A néhai püspököt november 11-én, azaz csütörtökön ünnepli a keresztény világ, ám ez nem csak vallási ünnep, a libaevészet vagy a mezőgazdasági munkák végének ünnepe. Ilyenkor jön el az újbor kóstolásának pillanata is.

A móri borvidék

Móron tettük fel az első kérdéseinket. – Az idén egy kicsit nehezebb helyzetben voltak a borászatok az újborok elkészítésével, mert az igaz, hogy Márton napja mindig november 11-e, ám ebben az évben a szüret egy kicsit későbbre tolódott, mint ahogy azt az elmúlt években megszokhattuk. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy a régi időket tekintve éppen az volt a szüret normális rendje, ami idén megvalósult. Szeptember második felében, illetve október elején szedték le a fürtöket a szárazságban sokat szenvedett tőkékről, ennek ellenére a korábbi érésű szőlőfajták borai már jellemzően kóstolhatók, gondolok itt a Móri borvidékre jellemző Irsai Olivér, rizlingszilváni vagy zenit fajtákra. Ezek jelentős része már elkészített, szűrt borként áll rendelkezésre a pincékben – mondta Varga Máté.

Mint megtudtuk, a borokról el lehet mondani, hogy szép, intenzív illatú italok készültek, és a beltartalmi értékek is megfelelők. A Móri Borvidék Hegyközségének elnöke megemlítette, hogy egyes fajtáknál az aszályos évjárat kicsit megnehezítette a bortermelő dolgát, ugyanis egy-két tételnél nemcsak magas cukorfokok, hanem magas savak is jelentkeztek, így aztán tüzes és elég éles savkészlettel rendelkező borok is készültek.

Arra a kérdésre, hogy mit lehet ez ellen tenni, a szakember azt mondta: – Ezeknél a fajtáknál a tél előtti alacsony hőmérséklet segíthet a borkőkicsapódásban, de a borászok szakértelme is jól jöhet, hiszen a sav megfelelő borászati kezelésekkel beállítható, vagyis el lehet érni az ízek megfelelő harmóniáját. A magas sav önmagában még nem biztos, hogy probléma, ugyanis vannak olyan fajták, amelyek hajlamosak a lelágyulásra, adott esetben pont a már említett Irsai vagy éppen a tramini. Ezeknek a fajtáknak előnyös a magas sav, hiszen annak köszönhetően képes még jobban kidomborítani a bor az illat- és zamatvilágát.

Etyeki borvidék

Etyeken is jó eredmények születtek, még október második felében is szüreteltek. Orosz Gyula azt mondta: – Egy szép éven vagyunk túl, egy kicsit savasabbak a borok a korábbi esztendők évjáratainál, viszont mivel nem égtek el a savak, nagyon szép, illatos, gyümölcsös, fajtajelleges tételekkel találkozhatunk.

Az etyeki hegybíró hozzátette: – A tisztulási folyamat jól halad, már csiszoljuk az újborokat, ugyanis a vevők egy idő után már mindig inkább újbort szeretnének. Emiatt rajta vagyunk az ügyön, hogy legalább egy vagy két újborral szintén megjelenjen mindenki a piacon.

A magas savakkal ezen a borvidéken is meggyűlt kissé a baj, különösen a vörösborokat adó kék szőlők esetében. A szokásosnál nehezebben mentek el a savak, a cukor pedig emelkedett, és hiába várták a gazdák, hogy majd csökken, máshogy alakult. Az idő előrehaladtával a szemek töppedni kezdtek, és a folyadékveszteséggel párhuzamosan a cukrok mellett a sav is koncentrálódott. Ennek okán a vörösborokhoz kicsit jobban hozzá kell nyúlni, talán még az is megtörténhet, hogy egyik-másik tételnél az almasavbontás eszközét kell alkalmazni.

A megye déli részén

A megye déli részén is zajlik már az újborok értékelése. A Dégi Borbarátok Egyesületének elnökét kérdeztük a tapasztalataikról. Fehér Attila elmondta: – Mi most kóstolgatjuk a helyi borokat, és csak a hétvégétől lesz vidéki bejárás, melynek során elmegyünk Kálozra és Soponyára is.

A civil szervezet vezetője arról tájékoztatott bennünket, hogy jó közepes termés volt a 2021-es évjárat, mind mennyiségben, mind minőségben. A dégi szőlőhegyen szinte kivétel nélkül mindenki elégedett ezzel, arról nem is beszélve, hogy elég jó ütemben tisztulnak a borok. A magas savak náluk nem jelentettek problémát sem a fehér bianka, sem pedig a zweigelt, kékfrankos és a sokak által termesztett otelló esetében.

Utóbbi fajtát sokan kedvelik gyümölcsként, lekvárként és persze borként is. Megkérdeztük Fehér Attilát, hogy a dégi borbarátok mennyire értenek egyet azzal, hogy Magyarországon a vörösborok fekete bárányaként kezelik ezt a direkt termőt. Az elnök így felelt: – Nálunk ezzel senki nem ért egyet. Jó pár évvel ezelőtt az egyik szomszéd és bortelepülés ki is tiltotta a borversenyéről az otellót, ami a szintén számos kritikát kapott rokon fajtáknak, a noah, a delavári, esetleg az elvira szőlőnek köszönheti a sokak által kedvelt jellegzetes ízvilágát.