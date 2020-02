Lisztből, szájmaszkból spájzolunk? Mi a helyzet Fehérváron?

Hogy a magyar ember előrelátó-e, nem tudni, de egy biztos, manapság sokan spájzolnak.

Bár egyes tartós élelmiszerek iránt megnőtt a kereslet, nem kell áruhiányra számítani, és indokolatlan a lakossági felhalmozás – közölte az Országos Kereskedelmi Szövetség. A legnagyobb kereskedelmi láncokat tömörítő szövetség kiemelte: néhány esetben előfordulhat, hogy egy-egy rövidebb időszakban egy-egy áruházban bizonyos tartós élelmiszerek feltöltési üteme nem tudja követni a megnövekedett keresletet, de az áruházakban az árukészlet stabilan rendelkezésre áll, a polcok feltöltése folyamatos. Az OKSZ szerint az elmúlt napokban a média felületein bemutatott egyedi esetek, bevásárlási mintalisták ugyanakkor a kevésbé tájékozott vásárlókat indokolatlan felhalmozásra sarkallhatják, amely különösen így a hónap végén szükségtelenül kifeszítheti a vásárlók háztartási költségvetését.

Közben a legutóbbi, csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: 1 millió 200 ezer szájmaszk ma is rendelkezésre áll, ezeknek a gyógyszertárakba eljuttatásáról gondoskodnak, valamint napi 25 ezer maszkot készítenek. Hiány tehát nincs, de mivel sokan vásároltak maszkot az utóbbi időben, előállhat olyan helyzet, hogy nem lehet kapni néhány helyen, de az operatív törzs gondoskodik arról, hogy a lehető leggyorsabban eljuttathassák a maszkokat a gyógyszertárakba – közölte. Megjegyezte ugyanakkor: a maszk nem a megfertőződéstől véd, hanem annak megakadályozását segíti, hogy egy fertőzött továbbadja a betegséget.

„Lementem tegnap a kisboltba, és látom ám, hogy egy fia liszt, annyi sem volt a polcokon. A konzervek helye is teljesen üres” – mondta panaszkodva egy fehérvári háziasszony, aki, mint kiderült, sokakhoz hasonlóan most már nem azért akar „bespájzolni”, mert fél, hogy a koronavírus miatt senki nem mer utcára lépni, hanem azért, mert elkapkodják előle az alapvető élelmiszereket. Egy másik fehérvári pedig, aki festéküzletben dolgozik, értetlenül áll a vásárlók rohama előtt:

„Már a legutolsó, festőknek való szájmaszkokat is elvitték. Az utolsó vásárló úgy döntött, felvásárolja a teljes készletet – negyvenet vitt magával”.

Azt hihetnénk, hogy ezek az esetek csak kirívó példák, ezért úgy döntöttünk, mi is utánajárunk a dolognak.

Körbenéztünk fehérvári kisboltokban és nagy áruházakban is: volt olyan, ahol tömve voltak a konzerves, tésztás polcok, volt, ahol nem.

Szájmaszkot nehéz találni

Szájmaszkot sokkal nehezebb beszerezni a megyeszékhelyen. Pedig, ahogy Schneider Attila, a Magyar Gyógyszerészeti Kamara Fejér megyei elnöke is megerősítette: a legtöbb általában nem is tudja megakadályozni a kórokozók terjedését, maximum korlátozza azt.

– Gondoljunk csak bele, a laza maszkoknál oldalt, alul, felül is be- és kiáramlik a levegő. Ráadásul a kórokozók nem csak a szájon keresztül juthatnak be a szervezetbe. A szemen keresztül épp úgy, mint egy apró hámsérülésen át – mondja a szakember. De tény, hogy többféle létezik, melyek közül a legjobban talán a munkavédelmi szaküzletekben kapható bizonyos változatok szűrik legjobban a levegőt.

De hiába – hat üzletet is megkerestünk Fehérváron, egyben sem volt. Az egyik üzletben már listát vezetnek, s ha véletlenül érkezik szállítmány, felhívják a vásárlókat, hogy kell-e még nekik szájmaszk. Hogy kik és pontosan milyen indíttatásból vásárolták fel az összes szájmaszkot, nem tudni, de egy háziorvos is hasonló problémákról számolt be. „Nem lehet kapni, de úgy tudom, hamarosan érkezik az új szállítmány” – mondta reménykedve. S valamennyire igaza is lett, pénteken kora délután meg is érkezett a gyógyszertárakhoz Gondos Miklós, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatójának tájékoztatása, mely szerint a BV. Holding megkezdi 300 ezer darab sebészeti szájmaszk átadását a gyógyszer nagykereskedőnek, amely kiszállítja a készleteket a gyógyszertárak részére. Schneider Attila úgy véli, ezek a mennyiségek közel egy hét múlva érkeznek meg a gyógyszertárakba. De akárhogy is, az biztos, hogy sokszoros áron, mint amennyiért még mondjuk decemberben juthattunk hozzá: mert míg korábban akár 30 forintért is lehetett kapni, a legutolsó ára 120 forint volt, sőt, volt, ahol már 500 forintot is elkértek érte. A munkavédelmi szaküzletek kínálta változatok pedig még drágábbak lettek, akár a több ezer forintot is elérhette a legutolsó ismert áruk.