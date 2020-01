Lakáshitel minimálbérből

Idén januártól újra emelkedett a minimálbér. Milyen konstrukciókkal és mennyi lakáshitel igényelhető ekkora jövedelem mellett?

Idén januártól 8 százalékkal, 161 000 forintra emelkedik a bruttó minimálbér. Ezzel a legalacsonyabb fizetésűek minimum 107 065 forintot vihetnek majd haza havonta. A jelentősen megemelkedett ingatlanárak mellett joggal merülhet fel a kérdés, ez az összeg mennyi lakáshitelre lenne elegendő.

A Bankmonitor lakáshitel-kalkulátora 13 hazai bank termékeit hasonlítja össze. Eszerint a legkedvezőbb lakáshitel – 20 éves futamidő, 10 éves kamatperiódus és 107 065 forint nettó jövedelem esetén – már 3,79 százalékos kamattal elérhető. Ha azt feltételezzük, hogy az igazolt jövedelemnek maximum 35 százalékát terhelheti meg a bank, akkor akár 6,29 millió forint lakáshitel is felvehető minimálbérrel. Bár a jövedelemarányos törlesztési mutató 10 éves kamatperiódusú lakáshitel esetén 50 százalékos terhelhetőséget engedélyez, a jelenlegi banki gyakorlat alapján érdemesebb alacsonyabb értékkel számolni.

Az elérhető hitel összege a minimálbérrel közel azonos mértékben – 7 százalékkal – emelkedett, illetve a tavalyi év elejéhez képest 0,76 százalékkal csökkent a legkedvezőbb lakáshitel kamata. A bérnövekedés és a kamatcsökkenés miatt összességében akár 800 ezer forinttal magasabb hitelösszeget kérhet 2020. év elején egy minimálbért kereső, mint egy évvel korábban.

Az ingatlanárak is lényegesen – helyenként akár 15 százalékkal is – magasabbak lettek az elmúlt időszakban. Az emelkedő lakásárak következtében a vásárláshoz szükséges saját megtakarítás minimális összege is megemelkedett, hiszen a bankok legfeljebb a becsült forgalmi érték 80 százalékáig hiteleznek, a fennmaradó részt önerőként kell biztosítani.

A jó hír a vevőknek, hogy az elemzők az elkövetkező időszakban nem várnak már további jelentős drágulást, azonban az árak visszaesésére sem lehet számítani.