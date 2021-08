Közös cél a szőlősgazdák szakmai fejlődése

A napokban Frey Szabolcs helyi szőlősgazda és borkészítő Márkus-hegyi birtokán a szőlészet minden szegmense képviseltette magát. A környékbeli és a Móri borvidéken túlról érkező gazdák a korszerű, helyben is kipróbált technológiákkal ismerkedhettek meg.

Frey Szabolcs elismert szőlész-borásztól megtudtuk, 7 hektáron termelnek szőlőt, melynek jelenleg 90 százaléka fehér szőlő, és olyan fajtákból áll a szortiment, mint az ezerjó, királyleányka, Zöld veltelini vagy a világfajta chardonnay. De terem a soraik között zenit, tramini, Irsai Olivér és sauvignon blanc is. A rozét és a vörösbort a 10 százalékon termesztett kékfrankos bogyóiból készítik.

A terveikkel kapcsolatban Frey elmondta: – Összesen tíz fajtával dolgozunk, de most ősszel, a szüret után kivágunk egy egyhektárnyi idősebb területet, és tavasszal 2 és fél hektárt telepítünk, így összesen nyolc és fél hektárra fog bővülni az általunk megművelt terület. Emellett a tervek szerint a paletta is színesebb lesz, ugyanis becsatlakozik egy újabb fajta, méghozzá a szürkebarát.

Munka mellett dolgoznak a szőlővel, így az egész család kiveszi a részét a munkából. Amint azt Frey Szabolcs elmondta: – Nálunk a férfiak feladata a kézi és a gépi munka. Ez leginkább édesapámra és rám hárul, de a 15 éves fiam is segített már idén a metszésnél és a borászatban. A palackozásnál és a vendéglátásnál a lányok is „hadba állnak”.

A több helyen található termőhely egyikén, a Márkus-hegyen volt múlt héten a bemutató. Erről Frey azt mesélte, hogy: – Immár 15 éve tartunk itt Syngenta demokísérletet, melyek során mindig az éppen aktuális, teljes technológiát visszük a vegetációba. Az idén is egy új peronoszpóra elleni szerrel próbálkoztunk, ám nem lehet tudni pontosan, hogy milyen eredményt hozott a kezelés, mert idén pont a peronoszpóra volt a legveszélytelenebb a 2021-es évjáratra.

A gazda szavaiból kiderült, hogy a lisztharmat viszont jelen van a borvidéken, de az alkalmazott és vizsgált szerek jól vizsgáztak, így gyakorlatilag 100 százalékos egészségi állapotban volt a kísérleti ültetvény.

Elsősorban a Mór környéki, borvidéki gazdák érkeztek a bemutatóra, de jöttek még a Neszmélyi borvidékről, a Velencei-tó térségéből, illetve Etyekről is. Nem csak növényvédőszerekről volt szó, ugyanis Frey Szabolcs külön előadást tartott kint a szőlősorok mellett. Beszélt az évjáratról az időjárás, illetve a szőlőfenológia vonatkozásában a megjelent félszáz szőlőtermelőnek. Az előadásból kiderült, hogy az idei évjáratra a csapadékhiány, illetve annak hektikus elosztása rányomta a bélyegét. Emellett nagyon száraz volt a március, de még a máskor mindig csapadékos június is. Utóbbi esetében mindössze 4 milliméter csapadék hullott. Igaz, emiatt könnyebb a védekezés, mert a gombás betegségeknek az ilyen száraz idő nagyon nem kedvez; a szárazság miatt csak akkor tudott elindulni a lisztharmat fertőzése, amikor megjött a júliusi csapadék, és akkor is csak ott, ahol korábban a gazda nem figyelt oda kellőképpen a növényvédelemre. A hűvös tavasz is ártott a szőlőnek, ami talán most, augusztus végére tudta behozni a hideg kezdetek miatti lemaradását.

A növényvédőszeres cég eredménykiértékelését követően sor került a KITE által a helyszínre szállított John Deere traktor, illetve az általa vontatott axiál ventilátoros, korszerű ültetvénypermetező bemutatására. Az utolsó előtti felvonásban a Malagrow ismertette a lombtrágyáinak előnyeit.

Az eseményt egy közösen elköltött ebéd zárta.