Könnyen is meg lehet oldani az SZJA számítást

Ha megfelelő oldalon néz utána, akkor az SZJA kiszámítása is gyerekjáték. Az excelmester mindenkinek segítséget nyújt az SZJA számításában. 2019-ben is meg kell fizetni az adót minden munkabér után a munkavállalóknak és a munkáltatóknak is. A munkavállalót terhelő tételek a 15%-os személyi jövedelemadó, a 7%-os egészségbiztosítási járulék, a 10%-os nyugdíjbiztosítási járulék és a 1,5% munkaerőpiaci járulék. A bruttó bérből kiszámított jövedelemadó az értéket csökkenti. A nettó bért növelő adókedvezmények, a friss házasok kedvezménye, amely jelenleg 5000 Ft. Ezt akkor lehet figyelembe venni, ha 24 hónapon belüli a házasságkötés. Növeli a nettót a családi adókedvezmény, amely jelenleg 1 gyermek után 10 000 Ft, 2 gyermek után 20 000 Ft és 3 vagy annál több gyermek után 33 000 Ft.

Mint már említettük a munkáltatókat is terhelik bizonyos tételek. Ez a kifizetett bruttó bér után kerül kiszámításra. Az állam felé meg kell fizetni a 19,5%-os szociális hozzájárulási adót és a 1,5%-os szakképzési hozzájárulást. Ma már a piaci versenyben nagyon sokat számít az emberi erőforrás által hozzáadott érték, de nagyban befolyásolja a piaci versenyt, hogy az emberi erőforrás megfelelő mértékben rendelkezésre áll-e. Napjainkban a vevők, a folyamatok, a márkák és a munkatársak befolyásolják a bérek alakulását. A 90-es években teljesen más volt a tendencia, ekkor a technológia, a befektetett eszközök, a márkák és a munkatársak voltak a befolyásoló tényezők.

A nem munkaviszonyból származó jövedelmek után is szükséges bizonyos terhek megfizetése. Itt elsősorban bevételekről beszélhetünk és annak bizonyos elszámolható költségeiről és nem utolsó sorban a jövedelemadó megfizetéséről. Minden esetben az érintett jogszabály határozza meg mi szerint kell kiszámolni a jövedelemadót. A bevételi forrás függvényében más és más a számítási metódus. A weboldalon számtalan ingyen letölthető táblázatot találunk, amely az élet különböző területein segíts eligazodni a magánszemélyeknek és a vállalkozóknak egyaránt.