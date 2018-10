Kinyílt a Vértesi Kamra Csákváron

Az utóbbi években egyre nagyobb az igény a megbízható eredetű és minőségű termékekre, arra, hogy az ember tudja, kitől veszi az árut. Ebből kiindulva jöttek létre az első vásárlói közösségek, amelyek gombamód szaporodnak országszerte.

– A bevásárlóközösség lényege, hogy a vásárlók közvetlen kapcsolatban vannak a helyi gazdákkal, és hétről hétre, vagy ahogy az adott terméknek szezonja van, tőlük rendelik az árut a közösség tagjai – magyarázta Babusa Anett, a Csákváron idén tavasszal létrejött Vértesi Kamra egyik ötletgazdája, aki párjával együtt néhány éve költözött a településre.

Korábban tagjai voltak egy másik bevásárlóközösségnek, és mivel pozitív tapasztalataik voltak, ráadásul két kicsi gyereket nevelnek, úgy gondolták, Csákváron is jó lenne olyan termelőktől beszerezni az élelmiszerek egy részét, akik a környéken termelnek, vagy tartanak állatot. Az ötlet aztán hamarosan kibővült: úgy gondolták, jó lenne a létrejövő bevásárlóközösségnek kisebb-nagyobb programokat is szervezni. Így jött létre számtalan baráti beszélgetés és több hónapos szervezőmunka után a Vértesi Kamra, amely nemrég mutatkozott be egy kóstolóval egybekötött termelő-vevő ismerkedési esttel.

– Jelenlegi kínálatunkban tej- és hústermékek, mézek, gomba, lekvárok, valamint diós finomságok találhatók. Azon vagyunk, hogy a választékot folyamatosan bővítsük. Minden ígéretes termelőt meglátogatunk, megnézzük a gazdaságát, és ezután döntünk arról, hogy meghívjuk-e a bevásárlóközösségbe – mondta el Takács-Sánta András, Anett párja, a Vértesi Kamra másik alapítója, akitől azt is megtudtuk, nemcsak helyi, de környékbeli termelők portékái is elérhetők az előre leadott rendelések révén.

Ezenfelül minden héten, amikor a rendeléseket személyesen át lehet venni, a termelők pluszban is visznek termékeket, így aki nem rendelt előre, az is vásárolhat a református templom udvarán. András azonban mindazoknak, akik már ismerik a termelők portékáit, a rendelést ajánlja, mert ha rendel valaki, nagyobb eséllyel jut neki a finomságokból, mint azoknak, akik csak úgy betoppannak. De mi a különbség aközött, ha egy vásárlóközösség tagjaként vásárolunk, vagy kimegyünk a piacra?

– A közösségben, ahol egy idő után ismerősökké válnak a termelők és a vásárlók, közvetlenebb, jobb a hangulat, így még nagyobb bizalom alakul ki közöttük. Ezenfelül a közösség igényei, szintén egy idő után, elég jól kirajzolódnak, ez pedig a termelőknek is jobb, mert kiszámíthatóbb számukra az értékesítés, a vevők pedig biztosan megkapják azt, amit szeretnének és abban a minőségben, amit elvárnak. Amit viszont én a legnagyobb előnynek tartok, hogy a közösség termelőit meg lehet látogatni, így tudható, honnan származik az asztalomra kerülő élelmiszer és látható, mennyi sok munka fekszik a termékben – zárta Anett.