Kántor Sándor vallja, hogy nincs kis vagy nagy munka, mindegyik egyformán fontos

„A szerencse ahhoz áll, aki felkészül rá”, mondja Kántor Sándor, a Kántor Mechanika Kft. alapítója, ügyvezetője, az Év Fejér Megyei Vállalkozója Díj egyik tavalyi kitüntetettje.

Az eredetileg gépgyártástervező közgazdász családi vállalkozását 1993-ban alapította. A száz százalékban magyar tulajdonú gépipari cég fő tevékenységként teljes körű CNC gépészeti, tervezési és forgácsolási munkákat végez, multinacionális vállalatok gyártóeszközeinek tervezésében, fejlesztésében és kivitelezésében vesz részt. Fennállásuk során két üzemet, jelentős gépparkot és gyártási technológiát hoztak létre. Főként az egyedi célgépek tervezése, gyártása terén értek el kiemelkedő sikereket, de jelentős eredményeik vannak különleges alkatrészek gyártása és a lézerhegesztés területén is. Évtizedek óta a szakképző és szakközépiskolákkal együttműködve a fiatalok szakmai és gyakorlati képzését is végzik, tanítványaikból igyekeznek saját szakember-utánpótlásukat is megoldani. Kántor Sándor munkáját már korábban is elismerték: 2009-ben Székesfehérváron Az Év Vállalkozója Díjjal, 2012-ben pedig Székesfehérvár Gazdaságáért díjjal tüntették ki.

– Csak tesszük a dolgunkat, és igyekszünk lépést tartani a megrendelőink igényeivel – kommentálta szerényen az újabb szakmai elismerést az ügyvezető. – Székesfehérvárról indultunk, és az itteni cégeken keresztül jutottunk el aztán a világ egyéb piacaira Európában, illetve azon kívül is – tette még hozzá.

De beszéljünk kicsit a kezdetekről! A rendszerváltás nagy törést jelentett a magyar iparnak, főként a gépiparnak. A változás az ipari Fehérvárt különösen érzékenyen érintette. Szerencsére a városvezetés a 90-es évek elején olyan nagy nemzetközi cégeket tudott idecsábítani, mint például a Philips, amely a Kántor Mechanika Kft.-nek is az első multinacionális partnere lett. Ráadásul a Philips nemcsak az egyik megrendelője, de olyan partnere is lett a fehérvári vállalkozásnak, amelynek külföldi szakembereitől sokat tanulhattak például a vállalkozásszervezés és irányítás terén, de az elektronikai gépek javítása, karbantartása, gyártósorok építése, tervezése és az alkatrészgyártás terén is.

– Eleinte erre az egy cégre építettük fel az egész vállalkozásunkat, amely magában hordta az egy lábon állás veszélyeit is, de akkor ez a gyümölcsöző kapcsolat lekötötte minden kapacitásunkat. Viszont az ebből származó bevételeinket állandóan fejlesztésekre költöttük. Így épült az első csarnokunk és vásároltunk újabb és újabb gépeket, amelyek aztán növelték a tervezési és gyártási lehetőségeinket. Így idővel újabb cégek megrendeléseit is ki tudtuk elégíteni, megszűnt a kezdeti egy lábon állás – árulta el az ügyvezető. Ma már 68 céggel állnak rendszeres kapcsolatban és nagyjából tízre tehető azoknak a száma, amelyek meghatározók a cég életében. Amikor azt kérdezem, mennyire gondolta át részleteiben a vállalkozást az induláskor 35 évesen, azt válaszolta: a szerencse ahhoz áll, aki felkészül rá. A gépgyártástervező szakember pedig készült. Először egy szerszámgyártó cég alkalmazottjaként szerzett tapasztalatot, amikor pedig munkahelye áldozatul esett a rendszerváltást követő átalakulásnak, egyéni vállalkozóként folytatta. Ebből nőtt ki a mostani vállalat, amely számos fejlesztésen ment keresztül, és ma is igyekszik lépést tartani az aktualitásokkal. Jelenleg mintegy 30 alkalmazottja van. Kántor Sándor vallja, a piacra mindenkor oda kell figyelni: nincs kis vagy nagy munka, minden munka fontos. Hisz a csapatmunkában is, mert a céget ugyan működtetni, vezetni kell, de a vállalkozás az eredményeit a csapatmunkának köszönheti. A csapatmunkának pedig ma már része a fia is, aki tervezőmérnökként a tervezőket vezeti a cégénél. Hogy mit hoz a jövő, amikor Kántor Sándor átadja a cég irányítását, persze még nem tudni.

– Úgy látom, a következő generáció mindig többre viszi, mint az előző, és nagyon bízom benne, hogy amikor eljön az ideje, nekik is meglesznek a szükséges módszereik, amelyekkel a megfelelő módon tudják a tudásukat kamatoztatni – fogalmazta meg zárásként a cégvezető.