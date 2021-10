Jöttek a vendégek, mégis sok nehézség akadt az idei nyáron a Velencei-tónál

Felemásan alakult a nyári szezon a Velencei-tónál. Sokan érkeztek kikapcsolódni, a vendéglátósok mégis megérezték a változásokat. A tóparti szezonális üzletek jobban, a főút melletti állandóan nyitva tartók kevésbé.

Ezt ne hagyja ki! Már saját szövetségesei sem bíztak Karácsonyban

Minden előnyével és hátrányával együtt megérkezett az ősz, és a vénasszonyok nyarát kihasználó velencei-tavi szezonális üzletek tulajdonosai elkezdtek már a következő szezonon gondolkodni. Az idei nyár sokszoros természeti csapást mért a térségre, melyből sem a turizmus, sem a vendéglátás nem maradhatott ki. Sőt mi több, még a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is vizsgálódott a szezonális üzletek működése kapcsán, melynek eredményeiről a NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága adott tájékoztatót. Ebből kiderül, hogy a Velencei-tó partján tett idei nyári ellenőrzések során előrelépést tapasztaltak az adóhatóság szakemberei: a két évvel ezelőtti tapasztalatokhoz képest ugyanis javult a helyzet. Idén – vázolták a részleteket – már csak minden nyolcadik vállalkozásnál akadt valamilyen mulasztás. A tapasztalatok szerint azonban a szabálytalanságok nagy része továbbra is a nyugtaadás hiányából, illetve a feketén való foglalkoztatásból eredt.

A nyári szezon tapasztalatairól maguk az érintettek is meséltek

Elképesztő mértékű kerékpáros-turizmust bonyolított ezen a nyáron a tó térsége, így a NAV revizorai is főképp a vízpart népszerű helyszíneire látogattak el. Az ellenőrök a szezonálisan működő vendéglátóhelyeken és a strandokon árusítóknál a nyugta- és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését és az online pénztárgépek megfelelő használatát vizsgálták. De – mutatott rá tájékoztatójában a hivatal – az Adótraffipax rovatban előre jelezték az akciót, vagyis a vállalkozásokat elméletileg nem érte váratlanul az ellen­őrök megjelenése. Mégis az ellenőrzések 13 százalékánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Mint kiderült, a mulasztások 40 százalékánál nem adtak nyugtát a vásárló­nak álcázott ellenőröknek, de ugyanilyen arányban derült fény arra is, hogy az üzletben foglalkoztatottak nem hivatalosan dolgoztak. A maradék 20 százalékban pedig egyéb szabálytalanságot, többek között szabálytalan bizonylatkiállítást tapasztaltak a NAV ellenőrei. De hogy lássuk az érem másik oldalát is, az ellenőrzésekből leszűrt tapasztalatok azt jelentik, hogy a vizsgált velencei-tavi üzletek 87 százaléka rendben működött.

A nyár tapasztalatairól maguk az érintettek is meséltek: a kerékpárút mellett, a tópart közelében működteti vállalkozását Manczal Attila, aki, mint mondta, a kerékpáros- és turista-vendégforgalom oldaláról elégedett lehet, a tópart oldaláról azonban nagyon nem.

– A Velencei-tónak, a vendéglátósoknak sokat ártott a negatív közösségi oldalas hadjárat, elég lett volna megküzdenünk a tavat ért jelenségekkel is. Hiába volt jó az idő, gyakran megtörtént, hogy előre idetelefonáltak, vajon érdemes-e „lejönni”, lehet-e fürdeni a tóban. Ami a mi kávézónknál már csak azért is kérdéses volt, mert itt egy ideje tilos. Akik azonban jobban panaszkodtak, azok a szálláshelyadók voltak, hiszen a legtöbb vendég „egynapos turista” volt. Erre az átmenő forgalomra számíthatott igazán a főút mellett működő csárda is, melynek üzletvezetője, Mátyás László azt mondta: az átutazók voltak idén többségben, köztük is a magyarok. Elmaradtak a külföldiek és gyakran azok is, akik a tó miatt szoktak a térségbe járni.

– Az a kis vendéglátós közösség, amely a tóparton tevékenykedik, gyakran megbeszéli egymással a tapasztalatait. Ebből tudom, hogy a büfések például, akik a vasúttól lejjebb üzemeltetik vállalkozásaikat, borzasztó nyarat zártak. Mi a csárdában arra a bejáratott vendégkörre számíthattunk, amelyik évek óta visszajár. S ha jobb szezont nem is zártunk, mint korábban, hoztuk a szokásos elvárásokat, noha a Covid miatti ki­eséseket pótolni természetesen nem lehetett így sem.