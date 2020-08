Jó évjárat lehet az idei, ám a szőlő ki van téve a változó időjárásnak

Egyes területeken az az évszázados hagyomány, hogy Anna-nap hetében, vagy olyan közel, amikor csak lehet, még lepermetezik egyszer a szőlőt, aztán elteszik az eszközöket, hogy ne legyen szermaradvány a bort adó gyümölcsben. A szőlőmunkákról Varga Mátéval, a Móri Borvidék Hegyközségének elnökével beszélgettünk.

Elmúlt az Anna-nap, milyen munkálatok folynak most a szőlőben?

– Itt van az augusztus és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a növényvédelmi kezelések közül az utolsó, a záró permetezés van jelenleg folyamatban. A szokásoknak megfelelően a növényvédelmi kezelés véget ért, mostantól kizárólag a botrytis, magyarul a szürkerothadás elleni védekezés van a porondon. Az idei év növényvédelmi szempontból nem jelentett túl nagy kihívást a gazdáknak. Ez alól legfeljebb a felhagyott, kezeletlen ültetvények a kivételek, mert ezek mindig fertőzési gócpontokat jelentenek.

Milyen fenológiai, azaz fejlődési stádiumnál tartunk most?

– Jelenleg elmondható, hogy a tavaszi hideg miatt kialakult fenológiai eltérések egész évben mutatják a hatásukat. Az összkép meglehetősen változatos, ha minden így marad, illetve ha nem lesz extrém időjárás az elkövetkezendő időszakban, akkor ki lehet jelenteni, hogy a szőlőfajtáknál az egybe-, illetve összeérés idén nem okoz gondot. A korai fajták, mint például a Zenit, a Rizlingszilváni vagy épp az Irsai Olivér már a zsendülésnél tart, sőt utóbbinál már lehet érett szemeket csipegetni a napnak jobban kitett fürtökről. A középérésű fajták bogyói most viaszosodnak, náluk még nem nagyon kezdődött meg a zsendülés, bár ez természetesen függ a dűlő elhelyezkedésétől és a fajtától is. A mennyiség tekintetében 5, maximum 10 százalékkal várható több termés a tavalyihoz képest, ám elég sokat alszik még kint a szabad ég alatt a növény. Előttünk van még alsó hangon másfél hónap és a középérésű fajták, mint például az Ezerjó, a Királyleányka, avagy a Chardonnay szüretét szeptember közepére-végére jósolják a szakemberek. Ha majd az őszi idő kedvez a gazdáknak, akkor egy kiváló évjárat is lehet belőlük. Azok a szőlőtermesztők akiknek van Irsai Olivér szőlőjük, készülhetnek a szüretre, mert az a fajta körülbelül két hét múlva, vagyis úgy augusztus huszadika környékén már szedhető.

A kabócák, illetve a rovarok ellen is sikerült megfelelően védekezni?

– A megfelelő mértékű és számú védekezést a rajzáshoz igazították a gazdák. Ha a sárgaságot okozó amerikai szőlőkabócára gondolunk, a két-három kezelésnek elegendőnek kellett lennie. A többi kabóca nem árt a szőlőnek, viszont erősen hallható az ültetvényeket övező erdőkben, olyan hangulatot árasztva, mintha Horvátországban lennénk egy forró nyári estén.

A szőlőtermesztés nemcsak a növénnyel való foglalkozást jelenti, hanem sok jogi tudást és szabálykövetést is. Ezen a téren mi az aktualitás?

– Zöldszüret a borvidéken minimális mennyiségben volt, a 10 hektárt sem érte el a szint. A fölösleges borkészletek lepárlása jelenleg is folyamatban van, állami támogatással, különböző szeszipari cégeknél. A legfontosabb az AM 38/2020-as agrárminisztériumi rendelet, mely a HORECA (Hotel, Restaurant and Coffe) láncokba szállító termelők számára nyújt segítséget a gazdaságvédelmi akcióterv keretében. A Covid miatti piaci kieséseket pótolandó, az állam támogatást biztosít ezeknek a gazdáknak. Az ehhez szükséges igazolást augusztus 10-ig kell a hegyközségeknél kikérni, és utána a kincstár felé benyújtani legkésőbb augusztus 24-ig. Érdemes alaposan tájékozódni, a legbiztonságosabb hely a www.hnt.hu főoldala.