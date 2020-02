Jelölje azt a fehérvári helyet, ahol mindig öröm vásárolni!

Ha van az életében olyan bolt, üzlet vagy szolgáltató, ahol, illetve amelynél örömmel vásárol, jelölje a Fehérvári Fogyasztókért Szakmai Díjra!

Március 15-e 1962 óta a fogyasztók napja is. Ekkor hirdette ki John F. Kennedy azt a nyilatkozatot, amelyben négy alapvető fogyasztói jogot foglalt össze – ezek száma az évek múlásával nyolcra emelkedett.

Ezt a napot a hazai fogyasztóvédők is megünneplik, így idén is díjat adnak át a fogyasztóbarát, felelősségteljes, etikus piaci magatartást mutató vállalkozásoknak. Az elismerést az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért tagsága és a város önkormányzata adja. Öt alkalmat már maguk mögött tudhatnak, a mostani lesz a hatodik – értesültünk Németh Lászlótól, az alapítvány elnökétől. Ugyanő a kapcsolódó sajtótájékoztatón elmondta: az értékelésnél számos szempontot figyelembe vesznek, többek között azt is, hogy a jelöltek tájékoztatása helyénvaló-e és érkezett-e velük szemben panasz. Berdó-Kovács Erika, a Fejér Megyei Civil Információs Centrum irodavezetője hozzátette: a fogyasztóbarát attitűd sokat számít – nem csak a jelölésnél, a mindennapokban is.

Jelölni március 10-ig e-mailben, a [email protected] címen lehet. Róth Péter alpolgármestert idézve: „a fehérváriak gondolják végig, kik azok az üzleti szereplők, akik igazi partnerként tekintenek fogyasztóikra!”