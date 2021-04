Jegyvisszaváltás rendezőként? Üzletbezárás? – Válaszol a NAV

Noha már egészen megszokhattuk, hogy az életünket egy kicsit másképpen éljük, mint ahogyan azt öt évvel ezelőtt tettük, azért a fejünkben megannyi kérdés cikázhat. Praktikus gazdasági témakörökben is.

E kérdések megválaszolásában segít internetes felületén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, bárki számára elérhető és érthető módon.

Tegyük fel, akad még olyan jegy a birtokában, amelyet nem váltott vissza, mert bizakodott a mielőbbi nyitásban, vagy azért, mert nem tudta, miképpen lehet ezt megtenni. A NAV a rendezvényszervező oldaláról közelíti meg a témát: a megváltott jegyek visszaváltásakor hogyan jár el helyesen a rendező? Szükséges-e valamilyen bizonylatot kiállítania a jegy visszaváltásakor? Nos, amennyiben a jegyvásárlás személyes jelenléttel történt, a jegy vételárának visszafizetéséhez szükséges a jegy visszajuttatása az értékesítőnek. Abban az esetben, ha a rendezvényszervező által kiadott, az adott rendezvényre, eseményre való belépésre jogosító jegy nyugtaként is funkcionál, azt a rendezvényszervezőnek szigorú számadású nyomtatványként kell kezelnie és dokumentálnia saját belső nyilvántartásaiban. Amikor a rendezvényszervező a jegyet visszaváltja, a nyugtaként is szolgáló jegy visszavétele, nyilvántartásba vétele mellett az ellenérték visszafizetéséről is gondoskodnia kell.

Az online vásárolt jegyek kezelése más módon működik: az elektronikus úton kapott jegy visszajuttatása nem szükséges, a visszakért ellenérték visszautalása automatikusan történik. A rendezvényszervező ez esetben is saját belső nyilvántartásában dokumentálja a visszatérítéseket.

A rendezvényszervezőnek – a vételár kifizetésének módjától függetlenül – egyéb bizonylatot kiállítania és átadnia a jegyet vásárló részére nem szükséges, kivéve, ha a rendezvényszervező pénzkezelési szabályzata ettől eltérő előírást tartalmaz – szögezték le.

Az adóhatóság egy másik kérdést is felvet: be kell-e jelenteni a NAV-hoz, ha az adózó bezárja üzletét a koronavírus miatt? A helyes eljárás szerint nem kell bejelenteni a NAV-hoz, ha az adózó az üzletét bezárja. Az üzletben működő online pénztárgép használatának 30 napon túli szüneteltetését azonban be kell jelenteni a PTGTAXUZ nyomtatványon.

A NAV arra is válaszol, hogyan kell eljárnia annak az egyéni vállalkozónak, aki maga is karanténba került: hogyan teljesítheti az adókötelezettségeit?

Eszerint bevallási kötelezettségének az egyéni vállalkozó eleget tehet önadózóként is, az szja-bevallás benyújtásával. Ha az egyéni vállalkozó a járványhelyzet miatt bármely okból nem tudja benyújtani a bevallását, akkor azt képviselője (meghatalmazottja, esetleg törvényes képviselője) is beadhatja. Képviselőként az a személy járhat el, akit az EGYKE adatlapon bejelentettek, és jogosultsága kiterjed a személyijövedelemadó-bevallás benyújtására is. A képviseleti jogviszonyt legegyszerűbben az eBEV portálon jelentheti be az egyéni vállalkozó vagy meghatalmazottja (ha mindketten rendelkeznek KÜNY-tárhellyel).

Ha elmulasztja a bevallási határidőt, akkor a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő tizenöt napon belül – a bevallás pótlásával egyidejűleg – igazolási kérelmet terjeszthet elő.

Amennyiben a vállalkozó megbízott könyvelője elérhetetlen, mert például igazoltan koronavírus-fertőzött (és nála vannak a bevalláshoz szükséges iratok, dokumentumok), a vállalkozó igazolási kérelmet terjeszthet elő. Ezt a bevallási határidő elmulasztása esetén az akadály megszűnését követő tizenöt napon belül, a bevallás pótlásával egyidejűleg lehet előterjeszteni.