Itt a napraforgó betakarításának ideje, a gazdák akár 40 mázsát is várnak hektáronként

Augusztus második felében szokták a kis- és nagytermelők deszikkálni a napraforgóval vetett táblákat. A vegyszeres kezelésnek köszönhetően egyszerre, tervezhető időben érik be a tábla. A szotyi nemcsak olajat és takarmányt ad, hanem virágport is, amiből ízletes méz készül.

A napfényben ragyogó napraforgótáblák színe és az egy irányba néző tányérok sugaras formája mindenkit megihlet, hatalmas festőtől az egészen apró hobbifotósig, de a napraforgó, ahogy minden virág, elnyílik egyszer. Ez nem jelenti, hogy elveszíti az értékét, csupán annyi történik, hogy a külső értékekből, az érés nevű folyamat hatására emelkedik a belbecs.

A napraforgó tányérjai elnehezültek a bennük sorakozó magvak százaitól, és a sárga virágok már elenyésztek, eljött tehát a betakarítás ideje. A gazdálkodók kétféleképpen dönthetnek az aratás előtt. Az egyik lehetőség, hogy deszikkálják a szotyival vetett területet. Ez annyit tesz, hogy egy gyomirtásra is használt szerrel lepermetezik az ültetvényt. Itt is vannak további lehetőségek. Ha felszívódó szert fúj a hatalmas, szúnyogra emlékeztető önjáró permetező, vagy a helikopter, illetve repülő, akkor a permetbe kevert glifozát a zöld felületeken felszívódva bejut a növény keringésébe, így az nagyjából két hét alatt teljesen meghal és bebarnul. Másik pozitív következménye a hatóanyagnak, hogy a napraforgótövek között megnövő, akár embernél is magasabb parlagfű, kender és egyéb gyom is hasonló sorsra jut, mint a szotyi.

A másik módszer a perzseléses megoldás, amit például egy diquat-ion hatóanyagú szerrel lehet elvégezni. Ebben az esetben pár napon belül minden lombozat eltűnik, mintha leégett volna. Előnye, hogy gyors, hátránya, hogy a lombjukat vesztett, karácsonyfa méretű gyomnövények gyorsan magukhoz térnek és a kissé megperzselődött száraik új leveleket bontanak.

Mindkét vegyszeres megoldásnak egyetlen célja van, ez pedig az, hogy a gazdák jókor, megfelelő időben, azonos érettségi állapotban és kiegyenlített víztartalommal arathassanak.

Fejér megyei gazdák így látják

Vass László Magyaralmáson és környékén dolgozik a családi gazdaság saját és bérelt földjein. Tőle megtudtuk, hogy minden évben van olyan terület, amit napraforgóval vet be és ő mindig deszikkálja a kultúrnövényt. Hangsúlyozta, hogy az esős időjárás a teljesen beérett, deszikkált táblára komoly veszélyt jelenthet. Egyrészt mert a deszikkálás miatt a tányérok megfeszülnek, szinte gömbölyűvé válnak és a fonák oldalon az így képződött pohárszerű üreg megtelik vízzel, és akár rothadásnak is indulhat a mag, amiért oly sokat dolgoztak. A másik, hogy az esővíz és az olajos magok miatt elnehezült tányéroknak köszönhetően magasan van a növény súlypontja, és az elhalt gyökerek már nem tartják meg a napraforgót, így sok el is dőlhet. Vassék negyven mázsa szotyit várnak hektáronként.

Bognár Gábor ökogazdálkodó Csókakőn. Ő maga is termeszt szinte minden évben napraforgót, de földjein nem használ durva kemikáliákat. Műtrágya helyett szerveset hord ki, és gyomirtózás helyett a mechanikai gyomeltávolítás mellett voksol. A deszikkálás ökóban kifejezetten tilos, így ebben a családi gazdaságban hagyják a szotyit beérni, ám ennek van hátránya is. A legfontosabb, hogy rendkívül nagy eltéréseket mutat a terület az érettségi szintek tekintetében. A mélyebben fekvő, kicsit vizesebb részeken még teljesen zöld a szár, a levél, és még nyomokban sárga szirmok is integetnek a szélben, míg a napnak jobban kitett, rosszabb vízháztartással rendelkező földrészleteken álló napraforgó teljesen aratásra kész. Ezen okok miatt tehát nagyon nehéz megtervezni és megszervezni a betakarítás pontos idejét.

Bognár kitért arra, hogy ő már akkor is megkockáztatta párszor, hogy nem deszikkálja gyomirtóval a napraforgót, amikor még nem volt ökogazda. A cél, mint mondja, hogy az olajos magok 20-30 százalékos víztartalma lecsökkenjen, mert az ideális víz ennél a magnál 7-8 százalék. Neki a tavalyi termésátlag elérte a harminc mázsát, hektáronként.

Közben, ahogy minden, úgy a napraforgók is fejlődnek, hiszen újabb és újabb hibrideket állítanak elő. Az elvárás ezekkel szemben a magas olajsavtartalom, a betegségekkel szemben való ellenállás, az erősen tartó, szilárd szár és főleg a bőséges hozam.

Bognár, az ökogazda mindig hagyományos magyar fajtát ültet, mások inkább az újabb hibrideket választják, aminek van egy növénytermesztési szempontból szinte elhanyagolható hiányossága, jelesül, hogy kevés nektárt termel és emiatt a méhek és velük együtt a méhészek elégedetlenek.

Kevés a napraforgóméz

Pontosan nem tudni, hogy az időjárás furcsaságai vagy más miatt, de idén kevés napraforgóméz gyűlt össze a kaptárak kereteiben. Csöngedi Roland Csókakőn hobbiszinten foglalkozik méhészettel, kizárólag a családnak termelve a lassan csorgó, aranyszínű édességet. Az ő kaptárjai éppen a Bognár-féle, relatíve sok nektárt termelő, hagyományos napraforgóföld mellett állnak, mégis elszomorító eredmények születtek. Tavaly négy család gyűjtötte a szotyi virágporát és közel 100 kiló méz lett belőle. Idén hat királynő alattvalói, dolgozói pásztázták a növényeket, de csupán húsz kiló méz került a nagy család asztalára.

Csöngedi azt is elmondta, hogy ez az alacsony mennyiség nemcsak a mézet kedvelő gyerekeknek és a süteménykészítő asszonyoknak jelent gondot, hanem a méheknek is, ugyanis náluk a napraforgó nektárjának behordása egyben a szezon végét is jelenti. Nem lesz több egyszerre, nagy felületen virágzó növény tavaszig, így a lelkiismeretes méhészek a méz felét a keretek között hagyják, hogy legyen téli eleség. A hobbiméhész hozzátette, sokan cukorral etetik az egész nyáron keményen hajtó dolgozókat, de az ilyen méhészeket a szakma elítéli és számuk szerencsére egyre kevesebb.