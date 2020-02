Iskola, amely az életre nevel – Elismerést kapott az Arany

Az Arany EGYMI Szakiskola az első székesfehérvári, a harmadik Fejér megyei és a hetvennegyedik oktatási intézmény az országban, amelyik megkapta a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól.

Az elismerést reprezentáló oklevelet egy kedd délelőtti ünnepségen adta át Keszthelyi Nikoletta helyettes államtitkár Sebestyénné Oroszi Ágnes intézményegység-vezetőnek.

Magunk, még az ünnepség előtt, a suli második emeletére érve a példás rendben várakozó diákok között a Vitringalériát nézegettük. Minitárlatok sorakoznak ott egymás mellett. Az egyik polcon a konyhai kisegítő munkakörhöz kapcsolódó tárgyak hívogatnak: fűszerek szépen elrendezve, kortynyi itókának való díszes csatos üveg, mézeskalácsok érzéssel csinosítva. Alatta Erika írógép és számos számítógépes eszköz mutatja magát, de láttunk virágkötők készítette míves virágkompozíciókat és ügyes fatárgyakat, utóbbiakat bizonyára az asztalosipari szerelők faragták. Mindez nem az alkalom, hanem a mindennapok örömére van ott: finoman, de biztosan mutatja, milyen sok jó szakembert képeznek ebben az iskolában. A tehetséggondozó szakkör alkotásai közül is válogattak a vitrin berendezői: tűzzománcokat, textilholmikat; a köztük lévő festett tükörbe belepillantva világos az üzenet az órák közt a folyosón áthaladó Arany-gyerekeknek: te is, ti is tehetségesek vagytok!

Erről aztán akkor is meggyőződhettünk, amikor a címátadásra megjelentek előtt kedves műsort adott a diákok csapata énekkel, verssel.

Sebestyénné Oroszi Ágnes adott kis összefoglalót iskolájuk fogyasztóvédelemhez kapcsolódó tevékenységéről, a diákokhoz szólva elmondta, tudja, hogy akik szakmát tanulnak, különösen sokat foglalkoznak ezzel a témával: az áru minősége mindent elmond annak készítőjéről. Beszélt a diákok üzemlátogatásokon és a helyi termelői piacon tett látogatásainak fontosságáról is.

Keszthelyi Nikoletta elmondta, kormányzati cél, hogy az iskolákban megjelenjen a fogyasztói tudatosságra nevelés. Kiemelte azt is, külön öröm, hogy az Arany Szakiskola az internetes kereskedelemben való vásárlói részvételre is megtanítja az övéit. Elhangzott, hogy az iskola vállalja, a pénzügyi tudatosságra oktatást is erősíti körei­ben. A helyettes államtitkár éppen ebben a témában hozott magával ajándék társasjátékot a suli diákjainak: jöhetnek az Okosbolt-maratonok!

Mások mellett Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, államtitkár is tiszteletét tette a gyerekek és tanáraik előtt, ő arról beszélt, hogy itt valóban az életre nevelik a diákokat a pedagógusok.