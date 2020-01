Ingatlanpiaci szempontból a tavalyi év volt az egyik legélénkebb – íme a megyei legek

Izgalmas év áll az ingatlanpiac mögött. A 2019-es esztendő a Fejér megyei eladó otthonok tekintetében színes, változatos lehetőségeket hozott. Az apró nyaralóktól kezdve a XVII. századi belvárosi kúriáig sok minden új kézbe került – a legérdekesebbekről kérdeztük a szakembert.

Fejér megyében is szinte mindenre van kereslet – a legkisebb vagy éppen bontásra ítélt ingatlanoktól a nagy, exkluzív lakásokig. Az Otthon Centrum országos körképéből kiderül, hogy az általuk értékesített legkisebb ingatlan tavaly egy Budapest VIII. kerületében lévő, mindössze 6 négyzetméteres ingatlan volt, melyért 6,8 millió forintot fizetett a vásárló, és hogy a legnagyobb pedig Baranya megyében, egy Pécs közeli településen cserélt gazdát segítségükkel: a 700 négyzetmétert meghaladó kúriáért mindössze 23,9 millió forintot fizettek a vevők. Ebből is látszik, hogy mindenre van kereslet, s hogy mennyi minden befolyásolja egy ingatlan értékét a négyzetméteren túl is.

15 négyzemétertől 412 négyzetméterig

Fejér megyében sem volt ez másként 2019-ben sem, ahol szintén történt egy-két érdekes ingatlanüzlet. Kérésünkre Soóki-Tóth Gábor elemzési vezető összeállította Fejér tavalyi érdekességeit. E szerint a legkisebb eladott ingatlan egy 15 négyzetméteres nyaraló volt, Csákváron, melyet 3,4 millió forintért értékesített a cég. Ezzel szemben a legnagyobb ingatlan egy 412 négyzetméteres dunaújvárosi családi ház volt, mely 50 millió forintért talált gazdára. A legalacsonyabb áron egy nagyegyházi családi házat értékesítettek: a 21 négyzetméteres ingatlantért 1,9 millió forintot fizetett új tulajdonosa. A legmagasabb áron, Székesfehérvár belvárosában, a XVII. században épült, családi ház kelt el. A 200 négyzetméteres ingatlanért 84 millió forintot fizetett a vevő.

A legkisebb fajlagos áron egy bontandó martonvásári családi házat adtak el, melyért négyzetméterenként mindössze 31 ezer forintot fizettek: tehát a 270 négyzetméteres házat 8,5 millió forintért vették meg. A legmagasabb négyzetméteráron pedig egy székesfehérvári kétszobás lakást értékesítettek, ami ráadásul nem is vadonatúj. A kiváló állapotú, kétezres évek elején épült lakásért 650 ezer forintot fizettek négyzetméterenként.

Nem meglepő, hogy a szakemberek szerint leginkább a megyeszékhelyhez és Budapesthez közeli területeken a legélénkebb a piac. Az ingatlanszakértők szerint a nagyvárosoktól távol eső kistelepüléseken a kereslet jelentősen mérséklődik, bár ez Fejér megyében talán kicsit másként néz ki, tekintve, hogy itt a Velencei-tó, amely komoly vonzerőt jelent a minőségi ingatlant keresők számára. Nagy számban azonban továbbra is csak a megyeközpontban épül új lakás, ami nem is véletlen: itt a legjelentősebb a kereslet mind az új építésű, mind a használt lakások iránt.

Persze a vevőket sem ejtették a fejükre – ez derül ki a szakértők tapasztalatából, eszerint ugyanis Fejér megyében is a jó állapotú, de megfizethető ingatlanokat keresték a nagyobb városokban, azok közvetlen közelében, valamint a Budapest–Székesfehérvár-­tengely mentén.

Izgalom idén is lesz!

Persze az ingatlanpiac 2020-ban is tele van izgalmas lehetőségekkel Fejér megyében. A legdrágább otthonok – kúriák, villák, családi házak – a hirdetések alapján a Velencei-tó agglomerációjában, valamint a Budapesthez legközelebb eső településeken találhatók. Nem ritka a 150, 200, 270 millió forintos eladási ár sem, amelyért cserébe hatalmas tereket, szinte botanikus kerthez hasonlatos, tóval, medencével ellátott környezetet, wellnessrészleget, kandallót, többgenerációs elosztásokat és természetesen páratlan panorámát kapunk. Persze ha az álmunk egy kastély, akkor azt is tudunk venni Szabadbattyánban 420 millió forintért, amelynek tizenegy szobájában, hat fürdőszobájában, könyvtárában szépen el lehet férni. De ha a legkisebbet keressük, akkor rábukkanhatunk például a Velencei-tónál egy 8, azaz nyolc négyzetméternyi kis „lakásnak” mondott helyiségre, amelynek fő előnye – és amiért 3 és fél millió forintba kerül –, hogy egy strandon található. Szóval a lehetőségek tárháza most is végtelen, a piac pedig továbbra is élénk – Fejér megyében is.