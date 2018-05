Ízben veri, árban nem versenyképes a külföldivel a hazai szamóca

A héten leérik a szamóca java. Eperszüreten jártunk egy családi gazdaságban a Bory-iskola negyedikeseivel.

Eperszedésre és zöldségkóstolásra voltak hivatalosak kedden a 63-as út mellett elterülő ültetvényre a Bory Jenő Iskola negyedikesei. A földi epret, amit szedtek, magukkal vihették: az lesz a jutalom az iskolában csoki helyett a pénteki gyereknapon. A helyi termékekkel történő ilyetén ismerkedésre a Menő menza pályázat keretében nyílt módjuk, miként azt Sándorfi Gergely igazgatótól megtudtuk. A nyertes pályázatnak köszönhetően lecserélték az intézmény menzájának bútorzatát, és egy iskolakertet is létesítettek a Palotaváros panelházai között. A kertben magas ágyások vannak, mert egyébként a talaj alkalmatlan lenne növénytermesztésre, a veteményt pedig a nyáron a közelben lakó diákok fogják öntözni. A saját termést aztán az iskola tanulói fogyasztják majd el – mondta el az igazgató.

Az eperültetvény a Borbás Edit képviselte családi gazdaságé. Szamócával két helyen – Fejérben és Somogyban is – foglalkoznak, de ezenkívül több más fajta gyümölcsöt is termelnek, összesen mintegy 80 hektáron. A családi gazdaság – derült ki a gazdálkodó szavaiból – feldolgozóval is rendelkezik, gyümölcslevet, szárított gyümölcsöt, aszalványt is készítenek.

Milyen az idei szamócatermés? – tudakoltuk.

– Fajtája válogatja, van, ami sokat, más fajta szinte semmit sem terem ebben az évben – hangzott a válasz. Borbás Edit a szamócát illetően bizonyos anomáliáról is beszámolt. Szavai szerint sok import eper érkezett most tavasszal hazánkba, alacsony, 250–300 forintos áron. Történt mindez akkor, amikor az itthoni még alig virágzott. Mégis volt olyan kereskedő, mégpedig Fehérváron is, aki a görög, olasz gyümölcsöt hazaiként árulta kilónként csupán 600–700 forint körüli áron. Nos, azóta piacra került a valódi magyar eper is. Ízben ugyan veri a külföldit – állítja a termelő –, de árban nem versenyképes az importtal. 27 százalék rajta az áfa, s pénzbe kerül a tápoldat, a növényvédő szer és a víz is, amivel öntözik, s persze a munkásokat is meg kell fizetni, akik leszedik.

A Fejér megyei gazdálkodó szerint mindezt tekintetbe véve itthon szinte lehetetlen kilónként 600–650 forintnál alacsonyabb önköltségi áron szamócát termeszteni. S akkor még hol van a termelő és a kereskedő haszna!