A női álomcipők megvalósítója Illés Kati

Nehéz lenne legszebbet választani az Illés Kati cipőtervező iparművész kiállításán látható lábbelikből. Az ember lánya legszívesebben talán mindegyiket felkapná, és a ruhatára részévé tenné.

Ezt ne hagyja ki! Egészségügy – Gyurcsányék tönkretették, Orbánék újjáépítik

Vágyakozó tekintettel járták körül a hölgyek a megnyitón a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ tóparti épületének galériájában elhelyezett cipőkölteményeket, s gyanítom, hogy az azóta oda látogatók szintén áhítattal szemlélik a műalkotásnak is beillő darabokat. A szépség könnyedséggel párosul az ízlésesen kivitelezett cipőkön, és látszik: nem csupán mutatós, hanem kényelmes lábbelikről van szó. Illés Katalin iparművész közel húsz éve csak cipőkkel foglalkozik, korábban tervezett ruhákat is. Stílusa egyedi, egyértelműen a nőies vonalat képviseli, készítéskor pedig minőségi alapanyagokat – például bőr, selyem, bársony – használ fel. Lábbelijei közt ugyanúgy vannak alkalmi, mint hétköznapi darabok, az alkotáshoz pedig régebbi korok divatjából is merít ihletet. A fehérvári tárlaton vannak lapos talpú és visszafogottan magas sarkú cipők, csipkeszerű vagy színes díszítéssel, pöttyökkel, zsabóval, aztán található kék és kockás kollekció is. Illés Kati szívesen mesélt munkájáról, illetve arról, hogyan is érdemes cipőt választani.

Milyennek találja a „fehérvári” cipőket? Mennyire figyeli, mit hordanak a nők?

– Most pont nem néztem, de amúgy szoktam. Ha utazom a buszon, villamoson, vagy az utcán járok, általában figyelem a cipőket. Szerintem a magyar nők nagyon visszafogottak a cipőválasztás terén, egyáltalán nem bevállalósak. Valahogy nem érzik, hogy egy egyszerűbb öltözéket mennyire föl lehet dobni egy jó cipővel, illetve fordítva: egy drága, divatos ruha hatását nagyon el tudja rontani a rosszul megválasztott cipő. Persze ez minden kiegészítőre vonatkozik. Tipikus hozzáállás, hogy a hölgyek megvesznek mondjuk egy bézs változatot, mondván: az mindenhez jó lesz. Ezen túl kellene lépni, és fel kellene ismerni, hogy egy jól megválasztott lábbeli jó befektetés is. Mert lehet, hogy az átlagnál drágább, viszont akkor több évet kibír, főleg, ha kézzel készült. A fazon is lehet időtálló, én például kifejezetten ilyeneket csinálok.

Hogyan kellene akkor cipőt választani a helyett az egy bézs helyett?

– Szerintem mindenkinek legyen egy olyan alkalmibb vagy irodába járós cipője, amit igazán szeret, és ami a stílusát tükrözi. Érdemes végigtekinteni a ruhatáron, megnézni, milyen színű, stílusú ruhák vannak, és ez alapján kellene egy jó, igazán minőségi cipőt vásárolni. Nálam ráadásul vannak olyan darabok is, amelyeket különböző színű masnival lehet variálni, így mindig az adott ruhának megfelelőt tudunk választani.

A tárlaton milyen cipőket láthatunk, mi alapján válogatott?

– Körülbelül az elmúlt tíz évben készült darabokból hoztam, és a kollekciókhoz tartozó, megvásárolható, ikonikusabb cipőkön kívül olyanokat is válogattam, amelyek például pályázatra készültek. Ez utóbbiakat csak kiállításokon lehet látni.

Minden cipő hordható?

– Cipőtervező iparművész vagyok, ez egy alkalmazott műfaj. Öncélúan nem csinálok semmit, az alapvető funkciótól nem rugaszkodom el.

Hogyan készülnek a cipők: főleg rendelésre, vagy inkább csak úgy, saját ötlet alapján?

– Rendelni is csak a saját fazonjaimból, kollekciómból lehet. Akár a 8-10 évvel ezelőtti modellekből is tudnak választani a vásárlók, és ha valaki például a hegyes orrú helyett kerek orrút szeretne, akkor olyan kaptafára készítem a cipőt. A kedvenc stílusom valóban a francia barokk, illetve az 1920-as évek stílusa, ahogy az a megnyitón elhangzott. A régi korokból az tetszik, hogy mennyire aprólékosan, odafigyelve dolgoztak, illetve az, hogy mennyivel merészebb megoldások voltak akár az anyagtársítás terén. Tehát leginkább e korszakok szellemiségét szeretem.

Nyilván sokakat érdekel az ár…

– Abszolút egyedi, sokszor a vásárló lábára készülő cipőkről van szó. Nálam már 70-80 ezer forintért is lehet vásárolni, ami nagyon elmarad attól, mint ha valaki Nyugat-Európában sétálna be egy tervezőhöz rendelni…

Sok nehéz évet túlélt, ami nyilván az egyediségnek is köszönhető. Emellett még mi lehet a megmaradás oka?

– Az Iparművészeti Főiskolán tervezőként végeztem, de megtanultam a cipőkészítés technikáját is. Ha ugyanis nem tudnám magam megcsinálni a cipőket, ha mindig rá lennék kényszerítve arra, hogy szakembereket szerezzek, akkor már régen befejeztem volna. Most mondjuk, éppen megint van cipészem, de többször egyedül készítem a cipőt. Nincs elég cipész, pedig ha tudnék egy csapatot építeni, akkor magam is jobban fejlődhetnék, terjeszkedhetnék. Nagyon fontos lenne, hogy többen menjenek szakképzésbe, és például cipésznek tanuljanak. Nagyon izgalmas projektekben vehetnének részt.