Elektromos módba kapcsolt az Ikarus

Emberek tucatjai jártak csodájára kedden a Városház téren parkoló Ikarus busznak. Nem akármilyen jármű ez: elektromos!

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Magyar-kínai együttműködés

Több mint egyéves kemény munkának köszönhető, hogy nemcsak létrejött egy vegyesvállalat, de annak eredményét, az elektromos, CityPioneer nevet viselő Ikarus buszt Székesfehérváron is megcsodálhatták a helyiek. A szóban forgó jármű elektromos hajtását, annak ismereteit, technológiáját a kínai CRRC vállalatcsoport adta, míg vázgyártási tapasztalatát az Ikarus vállalatcsoport alkalmazta a megalkotás során. A partnerségre Székesfehérvár városvezetése is nyitott volt, így a három szereplő képviselői együttműködési megállapodást írtak alá. Ez lehetővé teszi, hogy a város közösségi közlekedése hosszú távon elektromossá és önfenntartóvá váljon. Ennek érdekében a felek megosztják egymással a meglévő üzemeltetési adatokat, azokat kiértékelik, valamint tesztjáratot indítanak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Célunk, hogy ezek a buszok ne csak városi és elővárosi, de városközeli igénybevételre is alkalmasak legyenek – emelte ki Széles Gábor, az Ikarus elnöke. Elmondta: sorozatgyártásra készülnek, a tervek szerint a jövő évtől kezdve legalább kétszáz, azt követően ezer, majd évente háromezer darabot szeretnének gyártani.

Elektromos Ikarus, mint helyijárat?

Egyelőre azonban a 12 méter hosszú elektromos busz tesztjáratát kell elindítani, a mely – engedélyek híján – a forgalomban megtalálható lesz ugyan, de utasokat nem szállíthat. Cser-Palkovics András polgármester kérdésünkre megerősítette: megfelelő pályázati forrás esetén, ha a tapasztalatok pozitívak, elképzelhető, hogy lecserélik a 65 darab, jelenleg szolgálatot teljesítő helyi járatos dízelbuszt a környezettudatosabb elektromos változatra.

Részint karácsonyi ajándék

Duan Jielong, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete hangsúlyozta: a CRRC a világ 500 legjobb cégének egyike. Ezért, valamint a kínai–magyar kereskedelmi kapcsolatok tovább erősödése miatt is örül az újabb együttműködésnek. Mint elhangzott: az időjárástól és a terepviszonyoktól függően 200–260 kilométer megtételére alkalmas CityPioneer részint karácsonyi ajándékként, részint a kínai-magyar diplomáciai kapcsolat hetvenedik évfordulójára „kapott” ajándéknak is tekinthető. Gu Yifeng, a CRRC igazgatósági elnöke hozzáfűzte: jövőbeli terveik között szerepel az egyetemeken egy elektromobilitással foglalkozó kutatóközpont felállítása, valamint tesztvezetéses bemutatóterem létrehozása is.

Pontos árat egyelőre nem tudni, a 12 méteres dízelbuszok jelenleg 70–80 millió forintba kerülnek, így az újonnan megalkotott elektromos busz valószínűleg 120 millió forint körüli összeget kóstál majd. Előnye, hogy költsége rövidebb idő alatt megtérül.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS