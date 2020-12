Időben gondoljunk nyugdíjunkra!

Nem régen bejelentették a 3. legnagyobb hazai biztosítótársaság eladását. Ez rengeteg ügyfelet és számos különböző fajta biztosítást érint, többek között az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat is. A társaság azt ígéri, minden marad a régiben, de mi van akkor, ha az ügyfél szeretné nyugdíjas éveire szánt megtakarítását máshol tovább gyűjteni?

– Természetesen van lehetőség az átlépésre az önkéntes nyugdíjpénztár esetén is egy másik társasághoz. Ebben az esetben a meglévő pénztárnál lévő egyenleggel adott napon lezárják a tagságot és a konkrét összeget átvezetik a megadott új pénztárhoz, ahol szabadon dönthet a tag, hogy mely befektetési portfólióba helyezzék el a pénzét. Az átlépés költsége egyszeri díj, pénztártól függően általában 3–5 ezer forint közötti összeg – válaszolta meg első kérdésünket Sebestyén András, gondoskodási szakértő, a Grantis független pénzügyi tanácsadó vezérigazgatója, aki arról is beszélt, váltás előtt érdemes megnézni, mit „tud” a jelenlegi pénztárunk és mi a választék.

– Egy pénztár két szempont alapján ítélhető meg: milyen portfóliókat kínál, hiszen ez adja a hozamot, illetve milyen költségekkel működik. Ez a két legfontosabb. Ezenfelül meg lehet nézni az egyéb szolgáltatásokat, például, van-e online portálja, amelyen a tag bármikor megnézheti, hogy áll az egyenlege, vagy változtathatja a portfólióját – magyarázta a szakértő, aki azt is hozzátette, érdemes időről időre ellenőrizni a megtakarításunkat, bár Magyarországon az emberek 80 százaléka az „én fizetek, aztán megy minden magától” kategóriába esik és nem akar pluszban foglalkozni a pénzügyeivel. Pedig kellene.

Felmérések szerint a magyarokra nem jellemző, hogy előre gondolkoznának, ha nyugdíjról van szó. Egy idei felmérésből kiderült, az emberek 70 százaléka az államtól várja a majdani nyugdíját. Márpedig az egyre világosabb, hogy az állam által biztosított nyugdíj összege csökken. Ha szeretnénk megtartani legalább megközelítőleg az aktív éveinkben megszokott életszínvonalunkat, akkor gyűjtenünk kell.

Az átlagembernek leginkább az önkéntes nyugdíjpénztár és a nyugdíjbiztosítás ajánlott. Az előbbihez egy kis tudatosság is kell, mert ott mindenki maga dönti el, mikor és mennyit tesz be, de befizetéseinkből úgy hozhatjuk ki a legtöbbet, ha rendszeresen fizetjük a díjat, nincsenek kihagyások, szüneteltetések. Utóbbi azoknak jó, akik azt szeretik, ha minden hónapban megérkezik a csekk, rajta a befizetendő összeg. Ugyanakkor ez a fajta megtakarítási mód egyéb biztosítási opciókat is tartalmaz, míg a nyugdíjpénztárra ez nem igaz. Az önkéntes nyugdíjpénztárból származó megtakarítást nyugdíjba vonuláskor, a nyugdíjbiztosításból származót pedig 65 éves kor után lehet kérni. Kérdés, hány éves kortól érdemes nyugdíjra félretenni?

– A tőke az idő és a pénz szorzata. Vagyis ha rövid idő alatt akarjuk összegyűjteni a szükséges összeget, nagyobb befizetéseket kell eszközölnünk. Ha több idő áll a rendelkezésünkre, úgy kisebb összegekből is összejöhet a megtakarítás. Ha valaki 25–65 éves kora között a havi bevételének 3–4 százalékát teszi félre nyugdíjra, úgy az a megszokott havi bevételének 40 százalékát tudja biztosítani majd nyugdíjas éveiben. Aki 40 év felett kezd el megtakarítani, annak már több mint 10 százalékot kell félretennie havonta ehhez – mondta Sebestyén András.

A mai tizenéveseknek már természetes lesz, hogy saját maguknak is kell nyugdíjas éveikről gondoskodniuk. Az ehhez szükséges pénzügyi tudatosságra való nevelés elkezdődött az iskolákban is. Az idősebbeknek viszont ajánlott alaposan körbenézni a piacon, s ha kell, segítséget kérni.