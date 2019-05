Pénteken már lejár a pontytilalom a Velencei-tavon

Szombattól már újra fogható a legnépszerűbb hazai horgászhalunk a Velencei-tavon.

– A 21. héten is kettős arcát mutatta a májusi időjárás. Gyakran fújt erős szél, esett az eső, csak hétvégére javultak horgászati szempontból is kellemessé a viszonyok. A víz fokozatosan melegedett, s több keszegféle is elkezdte az ívást – értékelt Bozai Zsolt, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének halőri csoportvezetője. A szakember elmondta: a keszegek körül ólálkodó ragadozók közül főleg balint lehetett jól fogni, de egy-egy süllő is horogra került. Igazán nagyméretű harcsa nem akadt, a csukák állományából pedig az alsó mérethatár körüliek voltak leginkább aktívak.

A pontyhorgászok lassan készíthetik a felszerelésüket: május 31-én, pénteken éjfélkor lejár a pontyra elrendelt fogási tilalom, így szombaton nulla órától ismét kifoghatják kedvenc halfajukat. A 100 cm alatti harcsákra vonatkozó tilalom azonban még június közepéig érvényben marad.