Hibákról árulkodó szórásképek – A permetezőgép felülvizsgálata kötelező

Minden permetezőgép tulajdonosa köteles felülvizsgálatra vinni a gépét, legyen az óriási kerettel ellátott szántóföldi, vagy éppen ültetvényes permetező. A vizsgálat menetéről, részleteiről Bakonyi Istvánnal, a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Fejér megyei titkárával beszélgettünk.

Miért kell vizsgáztatni az eszközöket?

Van egy 43/2010-es FM- rendelet, amely előírja ezt, de azért is, mert van egy, a peszticidek fenntarthatóságáról szóló EK-irányelv, amely kötelezővé teszi. Ez a rendeleti háttere, de úgy gondolom, nem kifejezetten a rendeletek miatt kell vizsgáztatni őket, hanem azért is, hogy minél hatékonyabban tudjuk felhasználni a növényvédő szereket. A szabály mindenkire vonatkozik, aki növényvédő szert használ fel, illetve aki permetezőgépet üzemeltet. Kivételt ez alól csak a kézi és háti permetezők képeznek. Ettől az évtől nem érdemes kibújni a rendeletben foglalt kötelezettség alól, mert a területalapú támogatásoknál ellenőrzés van. Ez a keresztmegfeleltetés rendszere, amibe nemcsak a gépek ellenőrzése tartozik, de az állatjóléttől kezdve a nitrátérzékenységig sok minden benne foglaltatik, s ezeket a támogatás kifizetése előtt keresztbe-kasul szokták ellenőrizni, innen is az elnevezés. A keresztmegfeleltetés során ellenőrzik, van-e permetezőgép a gazda birtokában és ha van, akkor le van-e vizsgáztatva? Ha nincsen a gazdának, és valaki más permetezett helyette, az nem gond, de akkor az a valaki köteles erről számlát kiállítani a permetezési szolgáltatásról.

Mióta él ez a rendszer és ki végezheti el a felülvizsgálatot?

Már a hetvenes években volt ilyen szándék és más pozitív kezdeményezések, de egészen idáig elhúzódott a valódi indulás, most azonban egyszerre rászakadt a feladat a Növényvédő Gép Ellenőrző Állomásokra (NGEÁ). A hirtelen nagy mennyiség miatt úgy módosult a szabály, hogy a vizsgálatot meg kell rendelnie mindenkinek, és a felülvizsgáló állomások a saját ütemükben végzik el az ellenőrzéseket. A NÉBIH honlapján közzétette azt, hogy kik vizsgálhatnak ilyen berendezéseket. Nálunk a megyében 2012-ben jött létre az első hivatalos mérőállomás, a Hajnalpír Kft. A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara üzemelteti az ngea.hu honlapot, itt lehet megrendelni. Mindent pontosan, részletesen elmondanak előre a gazdálkodóknak, akik megtudhatják például, hogyan kell a gépet letisztítani, illetve felkészíteni az ellenőrzésre. Jelenleg 17 ilyen állomás van és összesen száz vizsgáztató fedi le az országot.

Meddig érvényes az ellenőrzés és hogyan zajlik?

A sikeres vizsgálatot követően egy matricát kap a szerkezet növényvédelmi berendezése és adunk mellé egy tanúsítványt is, amely bizonyítja, hogy az adott gépet mikor és melyik ellenőrző állomáson vizsgálták be. Ez a műszaki vizsga a használt gépeknél három évig érvényes, míg az új masinák esetében 5 évig érvényes a gyári típusminősítés. Ha valaki új gépet vásárol, azok mindegyikén van egy érvényesítő matrica, amely azt jelzi, hogy öt évig lehet forgalmazni az adott gépet. Az ötödik év utolsó napján is lehet értékesíteni a berendezést, és a vásárlástól számított öt évig érvényes a műszaki felülvizsgálat. Aki tehát számlával tudja igazolni, hogy újonnan vette a permetezőgépet, az öt évig mentesül a felülvizsgálat alól. Nagyon fontos, hogy a gépeket nem kell feltétlenül elvinni ezekre az ellenőrző állomásokra. Ehelyett az ellenőrző állomás gyakorlatilag házhoz megy, mert az egyik nagy akadálya a rendszernek korábban az volt, hogy nehézkes a gépek mozgatása. Az NGEÁ állomásai kisteherautóba tesznek minden eszközt, ami a méréshez szükséges, és kitelepülnek akár a gép tulajdonosának telephelyére is, és ott elvégzik ezt a vizsgálatot. Van egy hatalmas vályú, amire rátolat a permetezőgép, majd a kerekeken guruló mérőberendezés végigmegy alatta automatikusan, síneken gördülve. Közben egy számítógép folyamatosan figyeli a befutó adatokat és a végén megjönnek a mérési eredmények, ami a szóráskép megfelelőségét mutatja. A szerkezet minden tíz centiméterben méri, hogy mennyi a kiadott permetlé mennyisége. A szabvány szerint nem lehet az átlagnál húsz százaléknál nagyobb az eltérés. Van egy koefficiens szám, amit a gép számol ki a teljes mérés átlagából. Annak a számnak tíz alatt kell lennie, mert ezt az európai szabvány írja elő. Természetesen a szerkezet nemcsak a szántóföldi permetezőkhöz használható, hanem az ültetvényesek esetében is, ám azt egy másik géppel végezzük.

Mennyibe kerül ez a gazdáknak és mit kapnak érte?

Mérettől függ, de úgy kell kalkulálni, hogy 30-tól 80 ezer forintig terjed a vizsgálati díj. Ha valaki beviszi a gépet, például hozzánk, Sárbogárdra, természetesen nem kell kiszállási díjat fizetni. Ha több gazda jelentkezik egy vizsgálati napra egyidejűleg, akkor a kiszállási díj megoszlik közöttük. A számítógép szétosztja a 17 állomás között a megrendeléseket, és a kollégák legalább egy-két héttel a vizsgálat megkezdése előtt felveszik a kapcsolatot telefonon a gazdával. Fontos, hogy a gépnek olyan felszereltségűnek kell lennie, mint amilyen volt újkorában. A kardántengelynek munkavédelmi szempontból hibátlannak és sérülésmentesnek kell lennie, s ha volt gyárilag kézmosó a gépen, ha nem, anélkül nem mehet vizsgára. A vizsgálat alatt készül egy általános állapotfelvételről szóló és egy mérési jegyzőkönyv, emellett egy munkalap is. Ha minden előírásnak megfelel a szerkezet, kap egy matricát. Helyben nem kell fizetni, majd kap a gazda erről egy számlát, amit ha kifizet, elküldjük a tanúsítványt.

S ha nem megy át a vizsgán?

Ha mondjuk mérési probléma lép fel, félreállítjuk a gépet, elkezdünk mérni egy másikat, míg a tulajdonos gyorsan kicseréli a fúvókákat, tömlőket. Ha folyik, csöpög a berendezés, nagyobb javítást igényel, vagy ha esetleg a kerettel van valami baj, fel kell függeszteni a vizsgálatot és következő alkalommal onnan folytatjuk. Nagyon sokszor találkozunk olyan géppel, amelynek az eredeti azonosítója már nem olvasható vagy eleve nincs is már gyári jelzése. Ilyenkor a NÉBIH-től igénylünk egy egyedi azonosító táblát, s onnantól kezdve annak a permetezőgépnek már az lesz az azonosítója.