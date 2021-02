Hiánypótló, vadonatúj képzés indul Móron

Bor- és pezsgőgyártó technikusi képzés indul ősszel a Perczelben! Nemcsak borászcsaládok fiainak, hanem lányainak is, s persze bárki más diáknak. Úgyis mindenki a helyi borászatoknál pallérozódik majd!

Zsipi Gyula földrajz-testnevelés szakos tanár igazgatja a – Székesfehérvári Szakképzési Centrumhoz tartozó – Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumot. Boros is, lévén ötödik éve elnöke a 2001-ben megalapított csókakői Szent Donát Borrendnek.

– Pusztavámon születtem, Csókakőre keveredtem. A házassággal együtt egy újabb szerelem alakult ki bennem, nemcsak a feleségem iránt, hanem a szőlészet-borászat iránt is – mondta Zsipi, akinek apósa, Bognár Endre széles körben elismert borász volt.

– 1985–87 óta részt vettem én is a borászkodásban, kint a szőlőben is, a pincében is, őtőle nagyon sokat megtanultam én is, mások is – mondta Bognár Endréről szólva Zsipi Gyula.

A Perczelben újonnan induló bor- és pezsgőgyártó technikusi képzés vadonatúj lehetőség a térségben. Eddig Budafokig, vagy a másik irányban Balatonfüredig kellett mennie annak, aki ezt az oktatást kereste. Jegyezzük meg, a nappali képzésen túl a felnőttképzést is tervezi az iskola.

– A rendszerváltást követően nagyon sok olyan családi vállalkozás alakult ki a Móri borvidék településein és a környezetében, ahol elkezdődött az igényes borkészítő munka. Újabb technikák, technológiák alakultak ki, már nem úgy készítjük a borainkat, mint régebben, ez előrevetítette azt, hogy szükség lenne a fiatalokkal foglalkozni – mondta az iskolaigazgató.

Félosztály indul; az osztály másik felében gépésztechnikusok lesznek, vagyis körülbelül tucat diák kezdheti el a képzést. A 9–10. évfolyamban még kevesebb lesz a szakmai óra, annak volumene azután erősödik föl. Öt év alatt szakmát és érettségit is szerezhetnek a gyerekek.

Varga Máté, a Móri Borvidék Hegyközsége elnöke szólt a helyi borászatok nevében a diákok mint gyakornokok fogadásáról.

– A szőlő–bor vertikum egy nagyon szerteágazó dolog, mondhatnám így: a termőföldtől az asztalig – kezdett bele. – Főleg a kisüzemi borászat, amely itt is jellemző; Móron, Etyek-Budán, Neszmélyen, Pannonhalmán. Egy-egy nagyobb céget kivéve gyakorlatilag mindenhol saját előállítású szőlő feldolgozása folyik. A diákokat a szőlő metszésétől a növényápolási és növényvédelmi munkákon keresztül egészen a szőlőfeldolgozási, borászati munkákig, sőt, adott esetben még a vendéglátásban is tudjuk foglalkoztatni. Aki szeretne, egy családi gazdaságnál minden munkafolyamatot el tud sajátítani. A Móri borvidék borászatai közül számos alkalmas arra, hogy ezeknek a diákoknak megfelelő elméleti és gyakorlati hátteret nyújtson – mondta; 5–8 képzőhelyre lesz szükség.

Zsipi Gyula kifejtette még, rengeteg borászatban, családban generációról generációra szállnak át a szakmai, a borászati ismeretek.

Nagyapáról apára, apáról fiúra. Ebben is segíthet ez a képzés, ahogy abban is, hogy mindig legyen egy újabb fiú vagy egy újabb lány, aki továbbvinné a családi borászat hagyományait, de úgy, hogy azt új tudással fűszerezi meg. S persze nem csak a borászcsaládok ifjait várják.