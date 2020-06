Két Fejér megyei település vett át támogató okiratot a Külügyminisztériumban

Egy pécsi autóalkatrész-gyártó vállalat mellett a budapesti, de Ercsiben is jelen lévő Parafix Hungária Kft., valamint a kőszárhegyi magyar családi vállalkozás, a Simon Plastics Kft. vett át szerdán támogató okiratot a Külügyminisztériumban.

A versenyképesség-növelő támogatás célja, hogy a feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép- és nagyvállalatok számára segítséget nyújtson a járvány kitörése által nehéz helyzetbe kerülő vállalkozások számára. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, 806 vállalat nyújtott be pályázatot, amelyből eddig 136-ot bíráltak el. A pályázó cégek 377 milliárd forintnyi beruházás megvalósítását vállalták, amit jelen helyzetben kisebb csodának minősített. A fejlesztéseknek köszönhetően 143 618 munkahelyet sikerül megvédeni, amihez a kormány 178,5 milliárd forintnyi támogatással járul hozzá.

„A pályázatban általunk vállalt 525,82 millió forint értékű beruházás a további fejlődésünk indítómotorja, ehhez a magyar állam 262,91 millió forinttal járul hozzá. Fröccsöntő és szerelőgépre, valamint egy meglévő, bérelt csarnokra pályáztunk. Ezek nemcsak a talpon maradásban, de a fejlesztésben is segítenek nekünk” – mondta lapunknak a szerdai átadót követően Simon Péter, a Simon Plastics Kft. ügyvezetője, aki hozzátette, a válsághelyzet nem ismeretlen számukra, 2008-ban is „előremenekültek”, vagyis fejlesztették a vállalkozást, ami nemcsak az eszközöket, de a folyamatokat is

érintette.

A budapesti székhelyű, de Ercsiben is gyárral rendelkező Parafix Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. 577,35 millió forintos beruházást vállalt, amelyből 287,27 millió forintot kap támogatásként. Krasznai Dávid ügyvezető az átadón elmondta, az ercsi telephelyet 2017-ben kezdték építeni, és a bővítés vége felé érte őket a válság, amely jelentős visszaesést okozott. „A mostani pályázat segítségével nemcsak befejezhetjük a fejlesztést, de újabbakat is tudunk vállalni. Emellett a már meglévő mintegy 80 alkalmazott mellett további munkahelyek teremtését is vállaltuk a programban” – tette hozzá.

Az eseményen Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a járvány után teljesen új gazdasági verseny alakul ki, amelyben a magyar cégeknek is helyt kell állniuk. Azok a cégek, amelyek pályáztak – a 803 pályázó közül 627 tisztán magyar vállalat van –, már készülnek arra, hogy beszálljanak ebbe a versenybe. Bátorságukért köszönet jár minden cégnek, amelyek vállalták a beruházásokat, de köszönet jár minden munkavállalónak a fizikai munkát végzőkig bezárólag is, hiszen nélkülük a beruházások sem tudnának megvalósulni, mondta a miniszter.