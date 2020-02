Hatvan éve okoz gondot a móri vén-hegyi vizek elvezetése

Lakossági fórumot tartott a város önkormányzata, hogy egyeztessen a lakosokkal a belterületi vízrendezéssel kapcsolatban.

Egy uniós forrással megtámogatott beruházás miatt hívta össze Mór város önkormányzata a lakosságot. A fórum célja, hogy a polgárokat folyamatosan ellássák információval a több mint 1900 méter hosszú árokrendszer kialakításával kapcsolatban, amely a Zrínyi Miklós, a Hársfa, a Pince és az Ezerjó utcákat védi. Az említett utcák által határolt területen az elmúlt idők folyamán a csapadékvíz többször okozott kárt. A folyamatos vízkárok elhárítása érdekében az önkormányzat valódi megoldást akart, és sikeresen pályázott még korábban, de most érett be a sok tervezői munka gyümölcse. A munkálatok a végükhöz értek és várhatóan február 19-én megtörténik az ünnepélyes átadás is.

Fenyves Péter polgármestertől megtudtuk, hogy a csaknem két kilométeres szakasz több helyen is magánterületen halad. Fontos volt a lakók türelme, segítsége, hiszen anyagot kellett a helyszínre hordani a telkeken keresztül. A hosszú vízelvezető magába foglal egy 150 méter hosszú, egy méter átmérőjű zárt csatornát is. Hogy a Vén-hegyről lezúduló víz, illetve annak hordaléka miatt ez el ne tömődjön, iszapcsapdákat is létrehoztak, ahonnan később kitakarítható a föld, amelyet a csapadék hoz magával. Természetesen ehhez fontos a lakosság megfelelő hozzáállása is: egyrészt, hogy a csapdák takarításához odaengedjék a munkásokat, másrészt, hogy az ingatlanjaikat védő árkokat maguk a lakók is tekintsék magukénak, ne szórjanak bele semmit, ne építsenek akadályt a víz útjába. Ez az ő érdekük is.

A fórumon több telektulajdonos is felszólalt, de beszélt Schmidt Ferenc korábbi polgármester is, aki elmondta, hogy hatvanéves probléma oldódik meg ezzel a beruházással. Mint kiderült, valamennyi városvezetés hozzátett valamit a probléma kezeléséhez, de most először nyílott lehetőség egy ilyen nagy és komplex megoldásra.

A néha kis túlzással sár­lavinákat görgető árvizek tehát lassan nyugdíjba mehetnek, az elhárító munkálatok a végükhöz értek. Mór az 1930 méteres szakasz kiépítésére közel 264 millió forintot fordított, ám ennek a jelentős összegnek részét képezi egy 115 milliós vissza nem térítendő állami forrás is.