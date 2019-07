Ha tankolt, fizetnie kell. És ha közben leállt a rendszer és nem tud bankkártyát használni?

Bankkártyával fizetni már szinte mindenhol lehetséges, és sokszor kényelmesebb is, pláne, ha nagyobb összegű vásárlásunkat akarjuk így kifizetni. De mi van, ha csak a pénztárnál derül ki, leállt a rendszer, és mi hiába nyújtjuk a kártyánkat?

Egyszerű esetben otthagyjuk a kosarunkba tett árut a boltban, és némi bosszúsággal távozunk. Ám az egyik olvasónk kellemetlenebbül járt. Egy benzinkúton tankolt, bankkártyával szeretett volna fizetni, ennyi készpénz nem is volt nála. A terminál azonban háromszor is elutasította a fizetést. De nem fedezethiányra hivatkozott, a kiírt üzenetet azonban maga a pénztárosnő sem tudta értelmezni. Kissé agresszíven közölte a vásárlóval, oldja meg a közel 20 ezer forint kifizetését, ahogy tudja, mert ez az ő felelőssége ilyen esetekben.

Ehhez viszont semmilyen segítséget nem adott – nem mondta például, hogy elmehet készpénzt felvenni valahová. Olvasónk visszaült autójába, ahol telefonon elérte a bankját – a kártyával minden rendben volt, fedezet is volt rajta. Néhány perc múlva megtelt a töltőállomás autókkal, kiderült, mások is hasonlóképpen jártak, ugyanis leállt a rendszer. Joggal vetődik fel: mit lehet ilyenkor tenni, hiszen az üzemanyagot nem tudja az ember visszaönteni a kútoszlopba…

Kinek mi a felelőssége ebben a helyzetben? Mi a vásárló joga, kötelezhető-e, hogy a helyszínen maradjon, amíg a rendszer helyreáll? Mit tehetnek a benzinkút alkalmazottai?

Lapunk elsőként a Fejér Megyei Kormányhivatal illetékeseihez fordult, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy – mivel nem arról van szó, hogy a vásárlót megkárosították volna – ez nem fogyasztóvédelmi kérdés. Ráadásul a bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása nem kötelező, az legfeljebb a vásárlóknak nyújtott kényelmi szolgáltatás. Ezután a Magyar Nemzeti Bankhoz fordultunk, a következő tájékoztatást kaptuk: „A Magyar Nemzeti Bank sem tud érdemben segíteni a kérdésben. A jegybank által figyelt pénzforgalmi szabályozás (2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról) ugyanis nem tartalmaz arra vonatkozóan előírást, hogy mit tehet az eladó vagy a vevő, ha egy adásvétel kapcsán valamilyen hiba folytán nem működne a kártyás fizetés.”

Megkerestük a Pénzügyminisztériumot is, ahonnan több mint 30 nap elteltével sem kaptunk választ, dacára, hogy telefonon is felvettük velük a kapcsolatot. Úgy tűnik, olvasónk joghézagot talált, így a felvetett kérdésekre sincsenek válaszok.

Elmehet készpénzért

Megkérdeztük az érintett benzinkutat üzemeltető céget, hogy náluk ilyen esetekben van-e valamilyen bevett eljárás. „A töltőállomásokon vásárolt üzemanyag ellenértékének meg­fizetése elengedhetetlen, hiszen a tankolás megkezdése után a vásárló már nem tud elállni a vásárlástól, mert az eredeti minőségű üzemanyagot visszaadni ekkor már nem lehetséges. Nem más a helyzet akkor sem, amikor töltőállomásainkon – sajnos rajtunk kívül álló ok miatt – a bankkártyás fizetés átmenetileg nem működik. Ezekre az esetekre alakítottuk ki azt a gyakorlatot, hogy vásárlónk ilyenkor rövid időre távozhat a töltőállomásról, hogy készpénzt szerezhessen be. Legtöbb esetben a vásárló fizetési szándéka komolyságának igazolására az állomás valamilyen letétet vagy nyilatkozatot kér, de olyan is előfordult, hogy az autós utasa maradt a töltőállomásunkon. A vásárló kötelezettsége, hogy a tankba betöltött üzemanyag ellenértékét kifizesse. Cégünk kötelezettsége pedig, hogy minden ismert körülményről pontos tájékoztatást adjon a vásárlóknak már a kútoszlopoknál. A váratlan eseményeknél viszont ez sajnos nem lehetséges” – szólt a cég nyilatkozata az ügy kapcsán, ám jogszabályra ők sem tudtak hivatkozni.

Nos, azon a kúton, ahol az eset történt, a pénztáros közel sem volt segítőkész. Olvasónknak az volt a szerencséje, hogy egy közeli hozzátartozója „kiváltotta”. Már csak az a kérdés: mi lett volna, ha mindez egy lakóhelyétől távoli városban történik vele?