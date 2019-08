Folyamatos a küzdelem a növények védelme érdekében Fejér megyében is

Nem sokat pihentek a növényvédő- és permetezőgépek ezen a nyáron, a szőlőkben, gyümölcsösökben és a szabadföldi kertészetek nagy részében a rovarkártevők és gombabetegségek elleni, folyamatos védekezésre kényszerítette, s kényszeríti a gazdákat a csapadékos, párás időjárás.

A móri borvidék szőlőültetvényeinek többségét a szakszerű védekezés eredményeként elkerülték a károk, s hogy ez így is maradjon, nem is állnak le a növényvédelmi munkákkal. A térség egyik legismertebb gazdaságában, a Geszler családi pincészet szőlőültetvényén is javában dolgozik a permetezőgép.

A káposztának, kukoricának jól jött az eső

– Az idén drágább növényvédőszerekkel, s a szokottnál többet kellett permeteznünk. Védekezni kellett a gombabetegségek, a rovarkártevők ellen, most pedig a permetezéssel azt is igyekszünk megelőzni, hogy egy esetleges újabb csapadékos, párás idő következményeként szürkepenész támadja meg a szőlőszemeket – mondja Geszler József.

Az, hogy sikerült megvédeni az ültetvényt a különféle kártevőktől és betegségektől, annak is köszönhető, hogy a 38 hektár szőlőben növényorvos tanácsai alapján végzik a növényvédelmet. A szakember rendszeresen végigmustrálja a termőterületet, s az ott tapasztaltak alapján javasolja, milyen szerekkel és mikor permetezzenek. A szakszerű védekezés és a gondos művelés hatása meglátszik az ültetvényen, egészséges, duzzadó fürtöket érlelnek a tőkék, ami a családi vállalkozás vezetője szerint előrevetíti, hogy közepesnél erősebb termésre számíthat a pincészet.

A szőlőművelést és borászkodást az 1980-as évek végén a jelenleginél kisebb területen kezdte a gépészmérnöki munkát új hivatására cserélő Geszler József, majd ahogy a családtagok „belenőttek” a gazdálkodással kapcsolatos feladatokba, úgy bővítette a területet. A megnövekedett ültetvényt azonban már nem lehet kézi munkaerővel művelni – annál inkább sem, mert egyre nehezebben és drágábban lehet megfelelő embert találni a gondozási, szüretelési munkákra –, így elengedhetetlen a gépesítés. Ezért a vállalkozás egyik legfontosabb beruházása évek óta a szükséges gépek beszerzése. Két éve már gép, egy szőlőkombájn végzi a szüretet is. Nemcsak élő munkát takarít meg, hanem lehetővé teszi azt is, hogy a borfeldolgozás szempontjából legoptimálisabb időben végezzék a betakarítást.

Gondok persze adódnak a családi pincészetnél is. Az egyik legnyomasztóbb az, hogy nem tudni, miként alakul a piaci helyzet, a pincékben ugyanis bőven van még tavalyi bor is. A piaci bizonytalanságokat, s a gazdák érdekeit védő intézkedések hiányát a vállalkozás a lehetőségekhez képest megpróbálja ellensúlyozni. Például úgy, hogy a bor egy részét palackozza.

Nem könnyű az idei nyár a kisebb területen gyümölcsöt, szőlőt termesztőknek sem.

A Fehérvárcsurgón szőlőt, s több fajta gyümölcsöt termelő Vidovics Imre például tavasztól mostanáig 8-10 naponta volt kénytelen elővenni a permetezőt, hogy megakadályozza a fertőzéseket, gombabetegségeket. Hatásos volt a védekezés, sikerült megakadályozni a kártevők, gombabetegségek megjelenését.

– A megelőzés csak akkor lehet hatásos, ha az ember „együtt él” a kerttel. Folyamatosan figyeli a tőkéket, a gyümölcsfákat, lesi a fejlődő termést, a bajnak már az első jeleit észreveszi, s időben megkezdi a védekezést. A növényvédelem kora tavasszal a lemosó permetezéssel kezdődik, majd a folyamatos, kitartó védekezéssel folytatódik. A lényeg, hogy időben kell megkezdeni és időben – az érés megfelelő fázisában – abbahagyni a permetezést. Ismerni kell a növény igényeit, érezni azt, hogy mikor mire van szüksége – állítja Imre, aki a három évtizede vásárolt csupa gyom területből mostanra mintabirtokot hozott létre.

Jó hír, hogy a zöldségtermelőknek többnyire kedvezett az időjárás.

A káposztaféléknek és a csemegekukoricának hasznos volt az eső, a fűszerpaprikát azonban országosan csaknem kétezer hektáron, baktériumfertőzés támadta meg – tudtuk meg a FruitVeb elnökétől. Ledó Ferenc arról is tájékoztatott, hogy a gyümölcsösökben és a dinnyeültetvényeken a viharos időjárása okozott károkat. Az erős szél leverte a gyümölcsöket, az almán és a körtén megjelent a varasodás, a dinnyéken pedig a jégverés okozott kisebb – az ízélményt és a belföldi értékesítést nem befolyásoló – esztétikai hibákat.