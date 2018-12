Flaskár Sándor és Kaló József gyerekkora óta ismeri egymást

Többen is elnyerték az Év Fe­jér Megyei Vállalkozója díjat, melyet a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének, a VOSZ-nak az elnöksége adományoz. A kitüntettek között van Flaskár Sándor és Kaló József, a JSI Profil Kft. két ügyvezetője is.

A két díjazott gyerekkora óta ismeri egymást. Mindketten Fehérváron, a Rádió utcában laktak. Iskolatársak voltak általánosban, és a sorkatonai szolgálat előtt együtt művelték a vitorlázórepülést Dunaújvárosban. Kollégák voltak az Ikarusban is. Aztán Kaló József vevőszolgálatosként külföldre került, Flaskár Sándor pedig „belekóstolt” a maszekvilágba.

Korszerű vállalatirányítási rendszer kiépítése zajlik jelenleg a cégnél

A családi ház kertjében hozott létre gumiabroncs-kereskedést, amelybe később Kaló József is betársult, aki – pedig nem beszéltek össze – gumiszerelő műhelyhez szükséges felszerelést hozott haza a kiküldetésből. A 30 éve alapított JSI Profil Kft. hamar fejlődésnek indult, hiszen – mint akkoriban annyi mindenből – gumiból is hiány volt. Idővel azonban rájöttek: a nagykereskedelemhez sem elég tőkéjük, sem elég szakértelmük nincs, s maradtak a szervizelésnél. A cég történetét hullámhegyek és -völgyek egyaránt jellemzik: ma az Új Csóri úton működtetnek telephelyet, de volt idő, amikor öt szervize volt a cégnek.

Bár olyannyira komplett szolgáltatást nyújtanak a gumijavítás terén, hogy – mint fogalmaznak – a kerekesszéktől a földmunkagépig mindent meg tudnak javítani, a talpon maradáshoz „másik láb” is kellett. Ez a gyorsszerviz, ahol minden problémát orvosoknak, ami egy autó mindennapos üzemeltetése során fölmerül. Azért, hogy ennek a gyorsszerviznek a kapacitását növelni tudják, tavaly egy új, 220 négyzetméteres műhelyegységet is kialakítottak. Most pedig – egy nyertes pályázatnak köszönhetően – korszerű vállalatirányítási rendszer kiépítése zajlik a cégnél, amelynek készül már az új internetes honlapja is.

A két ügyvezető büszkén említi, hogy kiváló szakemberekből álló csapatra támaszkodhatnak, s van olyan kollégájuk, aki már közel 20 éve dolgozik a JSI-nél.

