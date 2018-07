Szakképzési Centrum: Egyes OKJ-s képzések plusz pontokat érhetnek az egyetemi felvételin

Szerda este kiderültek a felvételi ponthatárok. A csütörtök az örömtől volt hangos, győzedelmi bejegyzések kerültek föl – méltán – a közösségi oldalak üzenőfalaira. Pezsgők is pukkantak. Mi lesz azokkal az ifjakkal, akiknek nem jöttek be a számításaik?

Bácskai Zsuzsa, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum felnőttképzési csoportvezetője szerint az egyetemekre fel nem vett diákok életében ez a nehézség értelmezhető lehetőségként, könnyen átfordítható a negatív pozitívba.

– Mi arra számítunk, hogy ez a korosztály, ez a csoport a napokban „megtámadja” az internetet. Arra készülünk, hogy a honlapunk olyan informatív legyen, hogy rögtön tudjunk számukra olyan képzéseket ajánlani, ami a következő egy-két évüket kitölti – beszélt aktuális, promt feladatukról Bácskai Zsuzsa.

Úgy véli, olyanok is jelentkezni fognak hozzájuk, hogy szakmát tanuljanak, akiknek ez eddig nem szerepelt a terveik között. Számos képzésük ingyenes, van olyan, amely már augusztusban elindul.

– Tanfolyamaink délutáni elfoglaltsággal járnak, 2-3 alkalom hetente, esetleg szombat, vagyis munka mellett is elvégezhetőek – ismertette a csoportvezető.

S jegyezzük meg gyorsan, természetesen nem csak a frissen érettségizett diákok számára elérhetőek a szóban forgó oktatások, hiszen felnőttképzésről beszélünk. Nomen est omen.

Akár egy diplomásnál is többet kereshetnek

– Nagyon fontos, hogy a fiatalok körében elterjedjen, hogyha egy jó szakmát megtanulnak, nagyon pozitív, sikeres élet várhat rájuk. Megélhetési szempontból az elsők között lehetnek, legalább annyit kereshetnek, ha nem többet, mint egy diplomás – vallja Bácskai Zsuzsa.

Gépészetben, informatikában, de gazdasági területeken is folyamatosan keresik a munkavállalókat. A társadalombiztosítási és bérügyintéző, valamint a mérlegképes könyvelői képzést külön is ajánlotta a szakember, aki másfelől kiemelte még – mint hiányszakmát – a villanyszerelői foglalkozást. Ilyen képzést is indítanak.

– Egyre inkább terjedőben a smart otthonok, az építőipar bummját éljük, mindenki az okos otthonok felé megy, ehhez is kellenek új szakemberek – ecsetelte Bácskai Zsuzsa. Az új technikákat is megtanítják a leendő villanyszerelőknek.

50-60 szakma közül lehet választani

A Szakképzési Centrum összesen 50-60 szakmát kínál. Egyes képzéseik elvégzése plusz pontokat érhetnek a későbbi egyetemi felvételikkor. Ez sem utolsó motivációs tényező. A kódszámukban 54-gyel és 55-tel kezdődő OKJ-s tanfolyamok ezek.

A Szakképzési Centrum beadta pályázatát az ősszel induló diplomamentő programba, részvételük még nem biztos, de gyanítható. Nyilván itt nyelvi képzések lehetnek, hogy a főiskolát, egyetemet végzettek, akik nyelvvizsga hiányában nem kapták meg a diplomájukat, segítséghez jussanak.

16 és 65 év közöttiek számára ingyenes, informatikai kompetenciákat, a digitális tudást fejlesztő tanfolyamok is nyílnak. Sőt, várhatóan a 65 felettiek számára is indul majd csoport.