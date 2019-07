Feldman Zsolt: Fiatal gazdákra és tudatos fogyasztókra van szükség!

Az idősödő gazdatársadalom és a tudatos fogyasztók hiánya a mezőgazdasági ágazat két alapvető problémája – fogalmazta meg Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár Fejér megyei látogatása során.

Az Agrya Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége fotókiállítással, valamint életmód- és agrártotóval mutatta be Vesd bele magad! elnevezésű programját a hétvégén a székesfehérvári Auchanban. Amint Feldman Zsolt elmondta: az Agrárminisztérium azért is támogatja az Agrya kezdeményezését, mert megvalósítása során a kis kertészek, akik talán a jövő gazdái lesznek, megismerkedhetnek a növénytermesztés alapjaival, és a munka a családokat is összehozza.

Látogatás Abán

A Fejér megyei program Abán folytatódott, ahol az államtitkár meglátogatott két, a Vesd bele magad! programban részt vevő családot, majd helyi gazdákkal találkozott. Zárásként a Tök Király étteremben Varga Gáborral, a térség országgyűlési képviselőjével és Mikula Lajossal, az Agrya ügyvezető titkárával tartott közös lakossági fórumot, melyen a vidékfejlesztési támogatások mellett a Magyar Falu programról és a falusi családi otthonteremtési kedvezményről is szó esett.

Feldman Zsolt a kötetlen hangvételű fórumon egyebek mellett a magyar gazdaság növekedéséről beszélt, mely által olyan alapvető problémakörökre lehet kiemelten fókuszálni, amire korábban nem volt kellő anyagi forrás elkülönítve. Hozzátette:

A 2020-as költségvetés a családok költségvetése lesz.

A vidékfejlesztés kardinális kihívása a vidéki népesség helyben tartása, a vonzó élettér és munkakörülmények létrehozása a helyi erőforrások átgondolt, integrált és fenntartható hasznosításával. A gazdasági potenciál mellett a vidékfejlesztés legfontosabb erőforrása az egészséges, önszerveződő helyi közösség.

Magyar Falu program

A Magyar Falu program a helyi egyházi közösségi terek fejlesztésére, a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére, az orvosi rendelők és az orvosi szolgálati lakások építésére, az orvosi eszközök fejlesztésére, valamint az óvodafejlesztésre fókuszál. A nehezen megközelíthető településeknek a falusi útalap 50 milliárd forintot fordít olyan, négy számjegyű utak fejlesztésére, melyeket uniós forrásból nem lehet felújítani.

Az interaktív fórumon az gazdák neheztelték, hogy a nagyüzemek külföldi munkaerőt foglalkoztatnak, ami a financiális megtakarítás mellett kizárja a magyar munkaerő ágazatban való elhelyezkedésének lehetőségét. Milyen mezőgazdasági tevékenységbe fogjak? – firtatta egy fiatal hölgy. Először is fejben kell végig gondolni a lehetséges vállalkozást – hangzott a válasz –, érdemes belevágni a kertészkedésbe és a kisállattenyésztésbe.