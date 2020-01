Fejérvíz: már több mint ötvenezer jeladós mérőóra került a fehérvári háztartásokba

Immár öt éve tart a hagyományos fogyasztásmérő vízórák cseréje. Jelenlegi adatok szerint a társasházi lakások kilencven százalékában már rádiós jeladóval felszerelt mérőórák vannak.

2015-ben kezdte meg a Fejérvíz Zrt. a hagyományos mérőórák cseréjét, helyükbe modernebb, rádiós jeladóval felszerelt órák kerülnek. A zrt. üzemeltetési területéhez összesen hatvanhatezer mellékmérő tartozik, melyek közül ötvenhatezer lakáson belüli lakossági vízmérő, amiből ötvenezer jut Székesfehérvárra. Az elmúlt öt évben mindösszesen ötvenegyezer jeladóval felszerelt mellékmérő került a háztartásokba. A csere jelenlegi állásáról és az eddigi tapasztalatokról Zsebők Lajos, a Fejérvíz Zrt. sajtószóvivője adott tájékoztatást.

A mellékmérőket nyolc­évente kell hitelesre cseréltetniük a felhasználóknak. A csere már városszerte megvalósult, jellemzően a nagy társasházkezelők és a lakásszövetkezetek épületeiben van a legtöbb rádiós vízóra. A jeladóval felszerelt mérőórák legnagyobb előnye lakossági szempontból, hogy a leolvasáshoz nem kell otthon tartózkodnia a tulajdonosoknak. A Fejérvíz munkatársai az épületen kívülről el tudják végezni a szükséges adatok beszerzését. Jelenleg a lakáson belüli mérőrák mintegy kilencven százaléka alkalmas a távleolvasásra.

Még mindig vannak olyanok, akik fenntartásokkal kezelik a jeladós mérőórákat, félve az esetleges pontatlan leolvasástól és az ebből fakadó többletköltségektől. – A jeladós mérők beépítési aránya és az immár többéves tapasztalatunk alapján kiértékeltük a rendszer működését, és kijelenthetjük, hogy az stabilan, pontosan és jól működik. A leolvasások során a jeladók meghibásodását csak elvétve – pár tíz darab az ötvenezerből – tapasztaljuk, de az nagyon ritkán előfordulhat, hogy a rádiójelek árnyékoltsága miatt más pozícióból meg kell ismételnünk a leolvasást. – fogalmazott Zsebők Lajos.

Kérhetik a hagyományos órát is

A tulajdonosok kérhetik, hogy a jeladós mérő helyett hagyományos vízórát szereljenek be, de – mint megtudtuk – a jeladó felszerelésének költségét a Fejérvíz viseli, így a felhasználónak ugyanannyiba kerül a jeladós és a jeladó nélküli vízóra. Amennyiben a felhasználó nem kéri külön, az új mérő automatikusan rádiós felszereltségű lesz. Az eddigi tapasztalatok alapján a beszerelt nagyjából ötvenezer mérőórából mindösszesen húsz alkalommal kérték a tulajdonosok, hogy jeladó nélküli órát használhassanak.

Számos társasházban okoz problémát a mellékmérők és a főmérő által mért elhasznált vízmennyiség különbözete. Ilyen esetben a különbözetet a társasház lakóinak kell megtéríteni. A fővízmérőn és a mellékmérőkön összesen mért vízmennyiség a jeladós mellékmérők felszerelését követően is eltérhet egymástól. Ugyan megszűnnek az adatok hiányából, az eltérő időpontban történő leolvasásokból, a pontatlan adatközlésből, a leolvasás és az adatbevitel tévesztéséből származó hibák, de továbbra is okozhatnak eltérést többek között a méretlen vízvételi helyek, a mérők induló érzékenységének különbsége, a mellékmérők manipulálása, valamint a felmondott, illetve megszűnt mellékmérős szerződések. Különösen a két utóbbi jelentős, ugyanis 2015-től kezdődően a felhasználónak kell gondoskodnia a mellékmérők cseréjéről, és ha ezt nem teszi meg, nem készíthetnek számlát a lejárt hitelességű mérője alapján, és a szerződése is megszűnik. Az általa felhasznált víz díja pedig a bekötési mérő (főmérő) számlájára kerül, és ez bármikor megnövelheti a főmérőn és a mellékmérőkön mért vízmennyiségek különbségét. Ugyanígy a bekötési mérőre kerül az a vízmennyiség is, aminek díjfizetés elmaradása, illetve emiatt felmondott mellékszolgáltatási szerződés az okozója.

A vízmennyiségek különbözete csakis egyedileg, társasházanként vizsgálható és értékelhető, amit éppen a beépített rádiós mérők adatai tesznek lehetővé.

Az ilyen egyeztetésekre nyitott a szolgáltató, a közös képviselők bizalommal fordulhatnak hozzájuk, ha nem látják a különbözet okát.

A jelenlegi mérőcsereciklus 2022-re lezárul, a Fejérvíz részéről csúszás nem várható, a megfelelő kapacitás rendelkezésre áll a teljes munkafolyamat végrehajtásához.