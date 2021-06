Fejér megyei vállalkozásoknak nyílik pályázat

Összesen 200 milliárd forintos pályázati lehetőség nyílik meg a mikro-, kis-, és középvállalkozások előtt, melynek keretében a cég infrastruktúrája, valamint a munkavállalók és a vezetők fejlesztésére is lehetőség van.

A hivatalos nevén „A mikro-, kis és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása” című pályázati felhívással kapcsolatban tartott tájékoztatót a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az előadóknak, Kaiser Eszternek, az AGORA Oktatási Intézet Kft. ügyvezetőjének és Büki Péternek, az ECONOSERVER Pályázati Kft. ügyvezetőjének köszönhetően a résztvevők immár tisztábban láthatnak a pályázat rendszerével és az előírásokkal kapcsolatban. A tájékoztató segítségével foglaljuk össze azokat az információkat, amelyeket a támogatás igénylésének lehetőségével kapcsolatban tudni érdemes a vállalkozóknak.

Pályázatot nyújthat be minden olyan – a megjelölt kategóriába tartozó – vállalkozás, amely legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkezik, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a kérelem benyújtását megelőző lezárt, de 2019-nél nem régebbi üzleti évben legalább három fő. Lehetőség áll mások mellett azok előtt az egyéni vállalkozók és Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok előtt is, amelyek kettős könyvvitelt folytatnak. Az egyéni vállalkozók esetében viszont fontos kritérium, hogy nem tartozhatnak a kata hatálya alá.

Az anyagi forrás összesen 200 milliárd forint, melyet 3 szakaszban osztanak szét. A pályázati anyag benyújtására első alkalommal július 12. és 19. között van lehetőség. A második ablak októberben nyílik meg, a harmadik időintervallumban, jövő év januárjában viszont már csak a mikrovállalkozások és szabad vállalkozási zónák területén működő cégek nyújthatnak be pályázatot.

Az előzetes tervezet szerint a támogatás mértéke a vállalkozás létszámával arányosan volt meghatározva. A végleges kiírás viszont a maximumot az árbevétel duplájában határozza meg az alkalmazottak számától függetlenül. Például egy mikrovállalkozás esetében, függetlenül attól, hogy három vagy tíz fő vállal munkát az üzletben, 99 millió forint igényelhető maximálisan. Az összeget visszatérítendő, kamatmentes támogatásként kapják meg a sikeresen pályázók, viszont bizonyos feltételek mellett ez részben vagy egészben vissza nem térítendővé válhat.

Támogatás igényelhető többek között technológiai fejlesztésre, amibe a termelési, a szolgáltatási és az infokommunikációs fejlesztés, kapacitásnövelést segítő eszközök is beletartoznak. Az ingatlanberuházási lehetőséggel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy hosszú idő óta az első ilyen típusú pályázatról van szó, amely lehetőséget biztosít új ingatlan építésére is. Erre a célra az elnyert támogatás 70 százaléka fordítható. A pályázat kiterjed tanácsadási és képzési szolgáltatásokra is. Ezt a lehetőséget nemcsak azért érdemes választani, mert az elbírálásnál pluszpontokat jelent, hanem azért is, mert a szervezet fejlődése a cég fejlődéséhez is vezet. A szakértőknek köszönhetően akár kompetensebb, lojálisabb és elhivatottabb dolgozókká is válhatnak az alkalmazottak. Mindemellett nem elhanyagolható a vállalkozás vezetőjének önmagába való invesztálása sem. A pályázati anyagban szerepelhetnek még a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák is, mint például a napelem telepítése.

A pályázatra vonatkozó teljes körű felhívás, ami a teendők részletes listáját is tartalmazza, letölthető a www.palyazat.gov.hu weboldalról.