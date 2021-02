A legtöbb helyen aszályos, de mindenképpen rossz csapadékeloszlással nehezített év volt a 2020-as, mégis kifejezetten jó statisztika született, köztük az, hogy a Dunántúlon Fejér megyében termett a legtöbb a kenyeret adó kalászosból, a búzából.

A tavalyi évben ötmillió tonna búzát takarítottak be a gazdák a földekről, ami némileg visszaesést jelent a korábbi, 2019-es évhez képest, ugyanis akkor 6,8 százalékkal több termett. A visszaesés elsődleges oka nem a rossz csapadékeloszlás volt, hanem a búza vetésterületének csökkenése, ugyanis tavaly 8,1 százalékkal kevesebb búzát vetettek. Ettől függetlenül aszály ide vagy oda, a hektáronkénti terméshozam kifejezetten jó, 5,4 tonna volt az országos átlagot tekintve. Fejér nemcsak az összesített versenyben állt helyt, hanem a hektáronkénti viadalban is. Egy teljes tizeddel meghaladta az országos eredményeket. Igaz, csak a Dunántúlon lettünk mi az elsők, de országos viszonylatban is benne vagyunk az első ötben. A kiváló helyezés a pontosan 329 035 tonnás eredménynek köszönhető, amivel megelőztük Baranya és Győr-Moson-Sopron megyét. Természetesen nem szabad elhallgatni, hogy a legeredményesebb Jász-Nagykun-Szolnok megye volt a maga több mint 457 tonnás eredményével.

A tavalyi visszaesés mellett is hoztuk a megszokott színvonalat

A szántóföldi termesztésnek a búza egyik jelentős, de nem a legnagyobb szegmense, ugyanis az összes gabonatermés harmadát teszi ki, míg a leginkább termesztett növény 2020-ban a kukorica volt a maga 55 százalékával. Ezen verseny dobogójának harmadik fokán az árpa áll, amelynek termésmennyisége az elmúlt három év legmagasabb hozamát érte el úgy, hogy össz­területből 9,4 százalék volt a részesedése. A kukoricát korábban egymillió hektár feletti területen termesztették, ám most visszaesett a kapásnövény által bevetett terület 973 hektárra, ugyanakkor 8,4 millió tonna tengeri termett, és mindez hektáronként 8,6 tonnás termésátlaggal.

Szintén a kapásokhoz tartozik a napraforgó és a repce. Ezen növények sajnos nem hoztak jó eredményeket tavaly. Az olajat adó, apró, fényes magot nevelő repce termőterülete nyolc éve töretlenül emelkedik, így tavaly már több mint háromszáz hektáron sárgult a virága, mégis csak 859 ezer tonna lett az országos termés, ami majdnem hat százalékkal rosszabb eredmény, mint 2019-ben. A napraforgó sem dicsekedhet, mert 2,4 százalékkal kevesebb termett belőle, mint egy évvel korábban, arról nem is beszélve, hogy a hatalmas tányérjaival sokakat megihlető növény vetésterülete három éve folyamatosan csökken. Kiss Norbert Ivót, a Fejér Megyei Gazdakörök Szövetségének elnökét is megkérdeztük a 2020-as évről. A szakember elmondta: – Az országos ötödik hely nem kiemelkedő eredmény, ugyanis Fejér általában tudja hozni ezt a szintet, sőt ennél jobb átlagokat is. Az M7-es autópálya kettészeli a megyét. A déli területek klasszisokkal többet tudnak teremni, mint az északiak. Ha északon 9,5 tonnás termésátlagokat hoz a kukorica, akkor örülnek a gazdák, míg ugyanennyi miatt délen elszomorodnak, mert az Enying–Lajoskomárom térségben nem ritka a 15 tonnás termésátlag sem. Az északi gazdák azt szokták mondani, hogy ha a déliek elfelejtenek vetni, akkor is aratnak. A nyári aratású növények esetében, a repcét leszámítva, jó volt a termésátlag. A gazdák csodálkoztak is rajta, hogy az aszályos tavasz után ilyen eredmények születtek. A tavaszi ültetésű gabonák, mint például a kukorica, csalódást okozott.