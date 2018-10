Fejér megye méhészei is részesei a mézfogyasztó kampánynak

A megye méhészei is részesei a most indult, a mézfogyasztás növelését célzó kampánynak

Az évente hazánkban megtermelt 20 ezer tonnából jelenleg csupán 7 ezer tonna fogy el belföldön, ez egy főre számítva csak mintegy 70 dekagramm – mondta el Nagy István agrárminiszter a kampányt beharangozó sajtótájékoztatón. A mézfogyasztást ösztönző kampány december elejéig tart az Agrárminisztérium (AM), az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME), valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Agrármarketing Centrum (AMC) együttműködésében. A miniszter elmondta, hogy az idén közepes mennyiségű mézet állítottak elő a méhészek az előző évekhez képest.

A megtermelt méz kiváló minőségű

Magyarország méznagyhatalomnak számít, Európában itt a második legnagyobb a méhsűrűség.

Belföldön mintegy 20 ezer méhész 1,2 millió méhcsaláddal gazdálkodik – tette hozzá. Szólt arról is, hogy az ágazatnak idén nehéz időjárási körülményekkel kellett szembenéznie, emellett állat-egészségügyi nehézségek is adódtak, de vannak gondok az értékesítésnél is.

Ondré Péter, az AMC ügyvezető igazgatója elmondta, hogy többek között rádiókampánnyal népszerűsítik széles körben a mézfogyasztást, a fiatalokat a közösségi médián keresztül szólítják meg, emellett országszerte különböző rendezvényeken is reklámozzák a fogyasztás előnyeit. Kiemelte, hogy a magyar zöldség- és gyümölcstermesztés mintegy 85 százaléka függ a beporzástól, ami nélkül az élelmiszer-ellátási lánc is felborulhat.

Bross Péter, az OMME elnöke azt fejtegette, hogy ha az országban az egyedülálló háztartásban élők negyedévente, a családosok pedig kéthavonta egy kilogramm mézet vásárolnának, akkor a termelt menynyiség teljes mértékben lefedné a belföldi fogyasztást. Ha a magyarok 60-70 százaléka minden reggel egy teáskanál mézet megenne, akkor a Magyarországon termelt összes méz elfogyna.

Az Agrárkamarának is fontos

Győrffy Balázs, a NAK elnöke hangsúlyozta: az agrárkamara is fontosnak tartja a mézfogyasztást ösztönző kampányt.

Évek óta támogatják az Európai mézes reggeli elnevezésű akciót, amely olyan gyermekekhez juttat el mézet, akiknek egy része életében először találkozik ezzel a termékkel. Kitért arra is, hogy az EU-ban évente átlagosan megtermelt 250 ezer tonna mézből hazánk 10 százalékkal részesedik. A megtermelt méz körülbelül 80 százalékát a határokon túl adják el, ezzel öt százalékkal részesedik az ország a világ mézkereskedelméből.

Jótékonykodnak a Fejér megyei méhészek

A kampánynak részesei a Fejér megyei méhészek, akik december 7-én fogyatékkal élő gyerekeknek osztanak majd mézet a Fejér Megyei Esély Gyermekvédelmi és Gyermeksegítő Alapítvánnyal – mondta el lapunknak Kovácsné Kósa Irén, a fehérvári méhészklub vezetője. A mézfogyasztást a maguk eszközeivel már korábban is próbálták ösztönözni. Ennek jegyében alakult meg a megyében a Szent Istvánról elnevezett mézlovagrend is 2016 decemberében. Idén februárban először rendeztek mézfesztivált Fehérvár belvárosában, melynek leglátványosabb eleme a mézlovagrendek felvonulása volt. A belvárosi mézfesztivál most télen sem marad el, február 23-án rendezik meg – tudtuk meg Kovácsné Kósa Iréntől. A Mézes reggeli program Szlovéniából indult, s a megye méhészei – az iskolákkal karöltve – már évek óta részesei. A méhészklub vezetője például tavaly novemberben a fehérvári Táncsics-iskolában tartott mézes reggelit. A gyerekek nemcsak a tápanyagokban gazdag, egészséges élelmiszert kóstolhatták meg, de bepillantást nyertek a méhek életébe, a méhészek munkájába is. Fontos, hogy több mézet, mégpedig magyar mézet fogyasszanak az emberek. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület felirattal, emblémával ellátott üvegeit nem lehet eltéveszteni – húzta alá a méhészklub vezetője.