Fehérvári vásárra jönnek a termelők

Első alkalommal hozzák vidéki helyszínre a szervezők azt a konferenciát, amely a szakácsok és termelők közti kapocs erősítését szolgálja.

December 5-én a Hiemer-ház udvarán országos szinten elismert – köztük Fejér megyei – termelők is bemutatkoznak a rendezvény vásárán.

A Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) elnöke székesfehérvári – Ruprecht László számára éppen ezért nem volt kérdés, melyik legyen az első vidéki helyszín, amely helyet ad a Magyar Konyha magazinnal közösen szervezett szakmai konferenciának. Az eddigi években ugyanis kizárólag Budapesten valósult meg a program, amely azonban a gasztronómia körein túl érdekelheti a laikus közönséget is. Mégpedig azért, mert ezzel egybekötötten vásárt is rendeznek az ország különböző tájairól érkező termelők portékáiból. A program részleteiről Brájer Éva kulturális tanácsnok, Madary Orsolya lapigazgató és Ruprecht László tartott sajtótájékoztatót kedden. A konferencia lényege – hangzott el -, hogy az éttermeket és a magyar termelőket összekapcsolják, vagyis, hogy találkozhasson a kereslet és a kínálat, s ne kelljen külföldi alapanyagokból főzniük a magyar szakácsoknak. A találkozóra várják még a regisztrációkat, a vásár azonban, amely szintén 5-én lesz, 12 órától, bárki mehet, sőt, várják is a lakosságot.