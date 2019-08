Ezek ám a tekintélyt parancsoló méretek! Óriásharcsát fogtak a Velencei-tónál

Többnyire magas hőmérsékleti értékek jellemezték a 32. hét időjárását, hétvégén már kánikula volt.

A békés halak változó intenzitással keresték a csalit – tájékoztatta lapunkat Bozai Zsolt, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének halőri csoportvezetője. Elmondta: a pontyozók közepes eredményről számoltak be, s az amurra pályázók is ritkábban jártak sikerrel, mint az előző hetekben. A ragadozó halakra horgászók közül a balinozók örülhettek a leg­gyakrabban, míg a süllővel és csukával próbálkozók kevésbé voltak eredményesek. A harcsázó horgászokat ugyancsak próbára tette a nagy meleg, de a kitartóbbaknak néhány szebb példány is horgára akadt.

A legnagyobb harcsát, amely 38 kilósnak bizonyult mérlegeléskor, egy éjszakai csónakos horgászat során sikerült csalihallal becsapni. A háromnyaras pontyok telepítése egy kisebb mennyiséggel folytatódott a héten, s a tervek szerint hamarosan újabb állományt helyeznek a Velencei-tóba.