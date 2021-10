Ez az Ikarus egy guruló számítógép!

Van, aki dolgozott az Ikarusnál, másnak hozzátartozói kapcsolódnak a céghez, és akad, aki még csak a jövőben fog a márkához „tartozni”. Vagyis így vagy úgy, de a székesfehérváriak jelentős része kötődik az Ikarushoz.

– A dízelváltozathoz képest jelentősen módosult a jármű: az elektromos meghajtású busz teljesen zöld, nem bocsát ki semmilyen kellemetlen szagot, zajt. Ember- és környezetbarát – hangsúlyozta Tankó Zoltán, az Ikarus Globál Zrt. vezérigazgatója a közelmúltban megrendezett székesfehérvári Ökofesztivál keretében egy pódiumbeszélgetésen.

Nem mindegy, mikor tesszük töltőre az elektromos autóbuszt

Sok kritika éri a buszt a kínai alkatrészek miatt, pedig ezek szükségszerűek – derült ki ugyanitt. A kínai mellett német tartozékok is találhatók benne. Utóbbiak a futómű- és fékalkatrészek, előbbiek pedig a hajtáslánc részei és az akkumulátor. Ezeket Kínából a legkönnyebb beszerezni. Ráadásul ott van is tapasztalat, hiszen míg Európában ilyen típusú buszokból – mármint amelyek ilyen alkatrészekkel közlekednek – több mint ötezer fut, addig Kínában több mint százezer ezeknek a száma. Mindezek ellenére az elektromos buszt száz százalékban magyar mérnökök tervezték, Székesfehérvár mellett és a városban élő szakmunkások rakják össze, gyártják sorozatban. Ez azt jelenti, hogy a magyarországi hozzáadott érték meghaladja az 50 százalékot.

De mitől lesz mindez okosbusz?

– Az, hogy egy jármű elektromos meghajtású, nemcsak azt jelenti, hogy nem bocsát ki káros gázokat, de azt is: a motortól a féken át a légkondiig mindent elektronika vezérel benne. Ezt tapasztalhatjuk az elektromos meghajtású személyau­tóknál is. Ezen­kívül a szerviz­igényük egy nor­mál dízelbuszé­nál kisebb – válaszolta Tankó Zoltán. Majd hozzátette: – Az elektromos meghajtás miatt tölteni kell az akkumulátorokat, de nem mindegy, mikor tesszük, mikor van értelme bemenni a depóba. Vagyis az online, a valós idejű kommunikáció a jármű és a depó között nagyon fontos. Azon dolgozunk, hogy az információt a jármű a szolgáltatóval kommunikálni tudja percről percre. Ezért számos elektronikát tartalmaz. Amikor egy mérnök kolléga ezt meglátta, felkiáltott: „Ez egy guruló számítógép!” Én pedig hozzátettem: „Igen, egy olyan guruló számítógép, amely utasokat is szállít.”

S ha már utasszállítás: februárban a megyeszékhelyen futott a tesztbusz, azóta Budapesten, Zalaegerszegen és Pécsett is járt belőle egy-egy példány. „Itthonról” pozitív tapasztalatokról számoltak be az autóbusz-vezetők, voltak módosítási javaslatok is, amiket zömében megfogadtak a gyártók. Sok elektronikát tettek bele. A budapesti, mondjuk úgy, nehezített pálya volt, a 105-ös vonalán ment egy héten át a jármű, szintén megelégedéssel. A zalaegerszegi tesztpályán egy ökogazdálkodással kapcsolatos konferencia keretében járt a busz, aztán Pécsett láthatta a közönség, illetve június vége óta Németországban fut a tesztbusz, már a nyolcadik városban rója a köröket. Nem küldték vissza, azt mondták, nekik ez jó, ráadásul várhatóan a jövő évben Németországba is tudnak szállítani az elektromos buszokból. Szeptember elején Münchenben egy autóipari show-t tartottak, amire Angela Merkel kancellár is ellátogatott. A konvojban két busz vitte a csapatát, az egyik egy szépen felmatricázott Ikarus volt – ez mind jót jelent.

Cser-Palkovics András polgármester a fehérvári rendezvényen azt mondta, szeretné, ha legalább 12 elektromos busz közlekedne a megyeszékhelyen. Lehet is rá esély, hiszen ez a jármű több mint 350 kilométert tud menni egy feltöltéssel, ami a kategóriájában a csúcs környékén van. Székesfehérváron talán 11-12 kilométeres a leghosszabb vonal, szóval többször meg lehet járni ezt a távot egy töltéssel. A töltési idő a teljesítménytől függ, nagyjából három óra, kisebb teljesítménnyel körülbelül öt óra. Mindenesetre a polgármester felvetésére reflektálva Tankó azt mondta: mindent megtesznek azért, hogy a fehérvári elektromos járművek Ikarusok legyenek. Már csak amiatt is, mert így a szállítási költség várhatóan nagyon alacsony lenne a város számára…