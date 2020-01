Évente két és félezer termőföld cserél gazdát Fejér megyében

Mélyen bele kell nyúlnia a pénztárcájába annak, aki manapság termőföldet akar vásárolni, egy hektárnyi földdarab ára ugyanis már megközelíti, a megye egyes részein pedig túl is lépi a kétmilliót.

A legtöbbet a megye déli részén, Dég, Mezőszilas környékén kérnek és adnak a jó minőségű, magas aranykorona értékű szántókért, valamint a gyümölcsösökért, gyep és legelőterületekért, de már a gyengébb talajú északi térségben is egyre drágábban lehet termőföldet vásárolni.

Az adásvételek száma stagnál ugyan a megyében – több éves átlagban két és félezer tranzakcióra kerül sor –, de a földárak jelentősen megnőttek az elmúlt időszakban. Míg három, négy éve egymillió forint körül lehetett hozzájutni egy hektárnyi jó minőségű földhöz, ugyanakkora területért most átlagosan 1,8–1,9 millió forintot, a magas aranykorona értékű, jó fekvésű birtokokért pedig 2 millió forintnál is többet kell fizetni – tudtuk meg a Fejér Megyei Gazdakörök Szövetsége elnökétől, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei földbizottságának tagjától. (Az agrárkamarának a földdel kapcsolatos tranzakciók véleményezésében van fontos szerepe.)

S, hogy mi az oka annak, hogy egyre értékesebb, egyre többe kerül a termőföld? Kiss Norbert Ivó szerint az áremelkedés érthető, hiszen a területalapú támogatások, a termőfölddel kapcsolatos kedvező adózási szabályok, az igénybe vehető jó forráskínálat, az előnyös kamatkörnyezet és a bankok élénk agráraktivitása ösztönzi a földvételt. Kiss Norbert Ivó szerint annak ellenére, hogy a jó feltételek akár befektetésként is vonzóvá tehetnék a földvásárlást, az új birtokosok – legalábbis Fejér megyében – valóban gazdálkodásra vesznek földet. Ezt igazolja egyébként az is, hogy a megye 272 ezer hektáros szántóterületét 5200 gazda műveli meg példamutató gondoskodással. Attól nem kell tartani, hogy idővel „elfogynak” a megyében az értékesítésre kínált földek, mivel a birtokát művelni már nem tudó (nem akaró) idősebb generáció révén van utánpótlás. Az ingatlanokat ajánló hirdetési oldalakon egyébként most sem hiányoznak a termőfölddel, szántóval, zártkerttel, gyümölcsössel kapcsolatos ajánlatok. Az, hogy mikor, melyik művelési ághoz tartozó föld a kapósabb, szinte évente változik. Míg országosan többnyire a szőlőket, gyümölcsösöket, szántókat keresték leginkább az elmúlt két évben, nálunk hol az egyik, hol a másik került az első helyre.

A termőföld-értékesítéssel kapcsolatos információkat is feldolgozó és közreadó OTP Termőföld Értéktérkép megállapítása szerint – s ez Fejér megyére is igaz – a földárak emelkedése évtizedes távlatban töretlen, nyolc év alatt, mintegy két és félszeresére nőtt a termőföld értéke. Az árnövekedés eredményeként egy 2010-ben vásárolt földbirtok 2018-ra átlagosan két és félszeresére növelte az árát. Az elemzésben leírtakból kiderül az is, hogy 2018-ban, az előző évihez képest országosan 13 százalékkal több tranzakcióra került sor. Míg 2017-ben harminckilencezer, egy évvel később már 44 ezer adásvételre került sor, amelyek keretében a művelt földterület 0,67 százaléka került új tulajdonosokhoz. A tanulmány szerint ugyanakkor a látványos tranzakciószámnövekedés mellett országos viszonylatban kissé – mintegy 2 százalékkal – visszaesett az eladott termőföldek összterülete. A vizsgált időszakban, a legnagyobb mértékben 21, illetve 16 százalékkal a kert-gyümölcsös és szőlőterületek drágultak. Az erdő-fásított és gyepterületek ára átlagosan 9 százalékkal, a szántóföldeké pedig 7 százalékkal volt magasabb az előző évinél. Az elemzés készítői szerint nem feltételezhető, hogy a közeljövőben megáll a termőföld árak emelkedése, a földvásárlás a hozzáértő gazdák számára továbbra is biztos, jó megélhetést nyújtó befektetés marad