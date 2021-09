Építőipar: olyan árusítóhely is akadt, ahol az emelés elérte a 130-160 százalékot

Nyolc hete vizsgálja a fogyasztóvédelem az építőipari alapanyagok piacán tapasztalható visszás jelenségeket, az augusztus végéig felkeresett félezer kereskedelmi egység 60 százalékát érték jogsértésen.

Sokan találgatják mostanság, mi az oka annak, hogy bizonyos építőanyagok ára olykor száz százalékkal nőtt a tavalyihoz képest. Vajon az állami támogatások miatti keresleti megugrás „okozta” az áremelkedéseket? Esetleg a világpiaci folyamatok? A kérdésre nem egyszerű a válasz, mindenesetre a fogyasztóvédelem is komolyan vizsgálta, vizsgálja az építőanyag-kereskedők esetleges árazási túlkapásait.

Sok termék kerül 80-120 százalékkal többe most a korábbinál

Az alaptétel sajnos az, hogy hazánk rendkívül kiszolgáltatott az építőipari anyagok tekintetében. A nagy, külföldi gyártóknak pedig alapanyagokat kell behozniuk, de mint emlékezetes, márciusban egy elakadt teherhajó miatt bedugult a Szuezi-csatorna, így az anyagok áramlása szinte leállt. Ráadásul az Európa legtöbb festékgyártó cégét műgyantával ellátó BASF egyik gyára is leégett, így a festékek alapanyagi is hiánycikké váltak. Egy általunk megkérdezett szobafestő tapasztalata szerint egyébként érdekes módon mégsem a prémium termékek drágultak drasztikusan, hanem a legolcsóbb, legtöbbet használt, nagy kiszerelésű diszperziós termékek. Tapasztalata szerint jelenleg is hiány van a műgyantás lábazatfestékekből, emiatt több munkát le is kellett mondania. Irreálisan megdrágultak az olyan termékek, mint például a színezővakolat, vagy azok alapozója, a fugázók, az üvegszövet háló vagy a műgyanta padló. Persze ezzel még nincs vége, hiszen az építési faanyag, a fűrészelt fenyő nemrég még 70 ezer forintba került köbméterenként. Mára már elérte sok helyen a 200 ezer forintot ugyanekkora mennyiség ára, ugyanis innen viszik a fát az Egyesült Államokba, miután Kanada túl keményen tárgyalt velük. És akkor ott van a kartellgyanús helyzet.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) megbízásából vizsgálja a fogyasztóvédelmi hatóság az építőipari alapanyagok piacát, illetve az ott tapasztalható visszás jelenségeket. A vizsgálat első fázisa azt a részeredményt hozta, hogy az augusztus végéig felkeresett és ellenőrzésen átesett ötszáz építőanyag-kereskedő cég (fatelepektől a vasudvarokon át a barkácsáruházakig) 60 százalékát jogsértésen érték. Az árfeltüntetéssel, jótállási jegyekkel kapcsolatos előírások és a piacfelügyeleti követelmények betartását kérik számon, írja a minisztérium. A vizsgálati eredmények alapján kialakult statisztika azt mutatja, hogy a kereskedelmi egységek 74 százalékánál emelkedtek az árak, 34 százalékuknál mutatkozott készlethiány. A termékek széles köre kerül 80-120 százalékkal többe a korábbinál, de olyan árusítóhely is akadt, ahol az emelés értéke elérte a 130-160 százalékot. Az ilyen mértékű növekedés mögött akár túlzó árazás vagy indokolatlan készletvisszatartás is sejthető. Beszéltünk olyan kivitelezővel, aki szerint – talán az alapanyag-beszállítói rendszer újraindulása, talán az ellenőrzések elrettentő ereje miatt, de – javul a helyzet. Megtorpant az árak rohamos emelkedése, de nem mindenhol és nem minden termék esetében.

A Mór környékén, illetve a megye északi részén dolgozó Molnár József kőműves azt mondta a tapasztalatairól: – Továbbra is vannak olyan termékek, amik, ahogy a boltosok fogalmaznak, „napi árasok”, vagyis nem tudja senki előre megrendelni és kifizetni az adott árut, mert még, ha van is raktáron, csak akkor derül ki, mennyi az ára, amikor elkészül a számla. Nem lehet előre tervezni a költségvetést, és bár sok helyen most nem emelkedik az ár, azért néhány régi partner már jelezte, hogy ha bizonyos termékeket akarok vinni, akkor azt most tegyem, mert ősszel lesz áremelés. Ha nem is a tavaszihoz hasonló, drasztikus méreteket öltő, de lesz.