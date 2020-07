Elindultak a kombájnok, hogy betakarítsák a gabonát, az árpa az első

Megkezdődött a gabonák aratása a megyében. A tavaszi aszály meglátszik a termésátlagokon, de meglehetősen nagy eltéréseket mutatnak a különböző fekvésű, illetve adottságú területek.

A megye déli részén már javában zajlik az aratás, tudtuk meg a lajoskomáromi agrárcégcsoport vezetőjétől. Csepregi Attila kérdésünkre elmondta, hogy az árpával kezdték a betakarítást. A több céget magába foglaló csoport háromezer hektárnyi saját, illetve bérelt földön termel szántóföldi növényeket. Ebből csak árpával 600 hektárt vetettek be tavaly ősszel. Talán elsőként álltak neki a munkának, így a teljes terület 25-30 százalékán már csak az új bálákkal tarkított tarlókkal találkozhat, aki arra jár.

Csepregi azt is elmondta, hogy a most aratott gabona víztartalma 12 százalék alatt van. Az előírás szerint már 14 alatt vágható lenne, de a későbbi tárolás sokkal biztonságosabb, ha alacsonyabb víztartalommal szedik. A termésátlag a leszedett területek átlaga alapján 7,4 tonna hektáronként. Mint megtudtuk, a termésátlagok a várthoz képes kicsit jobban alakultak, de nyolc év átlagát tekintve, a 2012-es mélyponthoz közelít a mennyiség. A következő nagy munka a 2200 hektáron termesztett búza aratása lesz. A hagyományos és a hibrid búza között elég nagy a különbség, mert míg az előbbi 6,7, úgy a hibrid akár 7,5-8 tonnát adhat a megye déli részén elterülő, jó minőségű földeken. A lajoskomáromiak ritkán tapasztalt kárral is találkoztak, ugyanis a hatalmas területek 10-15 százalékán jelentkezett fagykár a tavasszal, ami csak igen ritkán történik.

Ezen a héten köbméteres zsákokba kerül a cégcsoport által 70 hektáron termesztett, gabonakombájnnal szedett étkezési mák is, és betakarítják a repcét is.

A bérelt földekkel együtt 90 hektárnyi repcét már a Magyar­almás környékén munkálkodó Vas László családi gazdálkodó is előkészítette a betakarításra. A deszikkálás megtörtént, aminek az állományszárításon és az érésgyorsításon kívül több járulékos előnye is van. A hidas permetezővel kijuttatott növényvédő szer csökkenti az olajban gazdag magokat hozó növény víztartalmát, és tervezhetőbbé teszi a betakarítási munkákat, illetve azoknak az idejét. A Vas család a hatvan hektáron elvetett őszi árpát csak most kezdi el aratni. A gazda elmondta, hogy több, mélyen fekvő területen is termesztenek árpát, ahol a belvíz miatt még meglehetősen zöld a szalma. A napokban tapasztalt ideális időjárásnak köszönhetően gyorsan sárgul a szalma, és a magok víztartalma már most is engedi, hogy elinduljanak a kombájnok. A megye északi területein a termésátlagok valamennyivel alacsonyabbak, mint délen, de az aszály hatásait éppúgy megérzik a gazdák. Rosszabb adottságokkal rendelkező területeken akár még hat tonna alatti is lehet a hektáronkénti árpatermés.

A megye szívében, a székesfehérvári Aranybulla Mezőgazdasági Zrt. gépei is elindultak.

Mint azt Szabó Gábortól megtudtuk, ők több mint száz hektáron tavaszi sörárpát vetettek. A cég növénytermesztési ágazatvezetője azt is elmondta, hogy bár a csíraszámelemzés még nem készült el, de a jelenleg aratott árpa fehérjeszintje és egyéb beltartalmi paraméterei azt mutatják, hogy alkalmas lesz az aratott mag sörkészítésre. A szedett mennyiségeket a betakarítást követően tudja pontosan megmondani, de előzetesen úgy becsülhető meg, hogy 5,5 és 6 tonna között jön le a sörárpa hektáronként. A szakember kitért a tavaszi aszályra is, ami szerinte közel 20 százalék terméskiesést okozott.