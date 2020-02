Elengedhetetlenné válik az online ügyfélszolgálatok modernizálása

Egyre égetőbb problémát jelent a telefonos és személyes ügyfélszolgálati rendszerek túlterheltsége. Azonban, számos társaság dolgozik már a hosszú távú megoldások kiötlésén.

De mégis mi haszna származik ebből a cégeknek, és hogyan könnyítheti meg az ügyfelek életét?

A válasz nyomban kiderül!

Mit nyerhetnek a kuncsaftok egy profi online ügyfélszolgálaton?

Itt az ideje, hogy ügyeit mindenki stressz mentesen és lendületesen intézhesse! Hiszen valljuk be őszintén, ki ne szeretne megmenekülni a végeláthatatlan, frusztráló, személyes és telefonos ügyintézési procedúrák elől?

A technológia rohamos fejlődésének, valamint az emberiség szélsebes, internethez simulásának köszönhetően, egyre inkább elengedhetetlenné válik, hogy a vállalatok különleges praktikákkal drukkoljanak elő partnereik részére.

Egy megfelelő módon kivitelezett online ügyfélszolgálat előnyei közé tartozik

a nagyobb szabadság : a helyhez kötöttség megszűnése.

: a helyhez kötöttség megszűnése. Gazdaságosabb mindennapok : a pénz, idő és energiatakarékosság.

: a pénz, idő és energiatakarékosság. SOS támogatás : azonnali megoldás a felmerülő kérdések, vagy problémák tömkelegére.

: azonnali megoldás a felmerülő kérdések, vagy problémák tömkelegére. Villámgyors extra szolgáltatások: például sokkal gyorsabb, gördülékenyebb hitel ajánlatok biztosítása.

Utóbbi hatékonyságának tükrözésére egy szenzációs példa a Magyar Cetelem Bank által létrehozott online hitel és áruhitel, mely egyre nagyobb népszerűségnek örvend az internetes vásárlók körében.

Az online ügyfélszolgálatok napjainkban

Talán még nem annyira feltűnő, de már most is egyre több – olykor rendkívül kacifántos – ügyet intézhetünk otthonról, flottul és gördülékenyen.

Gondoljunk csak az utóbbi évek egyik legnagyobb durranására az ügykezelés tekintetében: a Nemzeti Adó-és Vámhivatal kitölti helyettünk az adóbevallási tervezetet, melyet immár csak elfogadnunk szükséges a neten, mindössze pár gombnyomás segítségével. Az ilyen, és ehhez hasonló kezdeményezések roppant módon kedvezőek lehetnek a lakosság számára.

Ügyes kivitelezésekből tehát most sincs hiány, csupán nehezen jutnak el az emberekhez.

Tökéletes példa egy nagyszerű internetes ügyfélszolgálatra a Telenor, a UPC, valamint a TNT Express átfogóan kidolgozott rendszere. Mindhárman rendelkeznek a mobil barát, tartalmas, online támogatói felületük mellett iOS és Android telefonokra is elérhető appal.

Az előbbi két vállalat applikációja, a My Telenor és UPC direkt esetében így lehetőség nyílik például: az egyenlegek és adatkeretek díjmentes lekövetésére, elektronikus számla funkcióra váltásra – majd azok pár gombnyomás által történő kifizetésére (csak My Telenor esetén), személyes adatok módosítására, egyéni ajánlatok kérésére, illetve további szolgáltatások igénybevételére is.

Míg a TNT alkalmazásának köszönhetően a felhasználók többek között: folyamatosan nyomon követhetik csomagjaik hollétét és állapotát. A programba épített kalkulátor segítségével pedig kiszámíthatják egy küldemény feladásának pontos költségeit, továbbá láthatnak egy becsült kézbesítési időt.

Ezek a praktikus lehetőségek hatalmas terhet vesznek le az alkalmazottak és az ügyfelek válláról egyaránt.

Miért annyira fontos a modernizálás a cégek részéről?

Jobb presztízs – a boldog ügyfeleknek köszönhetően : a pozitív hírnév elengedhetetlen egy vállalat növekedésének tekintetében. Egy kielégítő ügyfélszolgálati tapasztalat pedig, tökéletes melegágya annak, hogy az adott céggel kapcsolatos pozitív benyomás szájról szájra terjedjen.

: a pozitív hírnév elengedhetetlen egy vállalat növekedésének tekintetében. Egy kielégítő ügyfélszolgálati tapasztalat pedig, tökéletes melegágya annak, hogy az adott céggel kapcsolatos pozitív benyomás szájról szájra terjedjen. A hűség megszerzése és fenntartása: rendkívül fontos, hogy egy élő chat, vagy egyszerű e-mail válasz gyors és pontos legyen. Hiszen ez erősítheti meg a leendő, továbbá a már meglévő vásárlókban is azt az érzetet, hogy foglalkoznak velük, s fontosnak tartják őket.

rendkívül fontos, hogy egy élő chat, vagy egyszerű e-mail válasz gyors és pontos legyen. Hiszen ez erősítheti meg a leendő, továbbá a már meglévő vásárlókban is azt az érzetet, hogy foglalkoznak velük, s fontosnak tartják őket. Ez tagadhatatlanul egy lényeges alappillér az ügyfelek hűségének megszerzése, valamint fenntartása érdekében.

Szakszerű, online ügyintéző rendszer nélkül nehéz lesz érvényesülni: rohanó világunkban a vásárlók igényei erőteljesen megváltoztak (minél hamarabb, minél egyszerűbben szeretnének elintézni mindent, amit csak lehet). A vállalatok közötti óriási versengés pedig szemmel láthatóan kezd kiterjedni az ügyfélszolgálatokra is. A nyerő egyértelműen az lesz, aki a leghamarabb tud majd az érdeklődők segítségére lenni.

Egy biztos, számos meglepetést tartogat még a közeljövő, e terület fejlődésével kapcsolatban. Az ügyfelek viszont, szerencsére csak nyerhetnek rajta.