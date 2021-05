Egyre szélesebb körben terjed el a munkát és megfigyelést végző drónok használata

Új korszakot nyit az agráriumban a drónok használata, ám nemcsak a feladatok elvégzésének módja változik a megjelenésükkel, hanem a képzéseket is igyekeznek ebbe az irányba terelni, hogy az új szakemberek megfeleljenek az új idők kihívásainak.

Nemcsak az idő a gyorsuló, hanem a fejlődés is. Bár már a hatvanas években is használtak ilyen távirányítású, majd önvezérlő szerkezeteket a katonák, tökéletesítésük az utóbbi években felgyorsult. Már nemcsak képek készítésére, esetlegesen felderítésre használhatók, hanem akár tényleges fizikai munkára is be lehet őket fogni. Ezek a drónok.

A mezőgazdaság is jelentős átalakulás alatt van: egyre inkább igénybe veszik a digitális forradalom vívmányait a nagyobb, majd őket követően a kisebb gazdák is. A műholdas helymeghatározó rendszerek kezdetben csak a területek behatárolását végezték, később már szinte átvették, vagy legalábbis jelentős mértékben segítették a traktorok irányítását.

Azonban a mezőgazdaságban is új fejezetet nyitott a drónok megjelenése. Nemcsak a hatékonyságot növelik ezek a gyorsan haladni, de akár lebegni is képes gépek, hanem olyan környezetkímélő megoldásokat is lehetővé tesznek, melyekre korábban még csak gondolni sem mertek a nagy üzemanyag­-igényű, nehéz gépekkel dolgozó ágazatban.

Az új eszközök megjelenése miatt nemcsak a földművelés gépei újulnak meg, hanem hozzájuk kell igazítani a szakképzést is. Egy, a fejlődést segítő cégcsoport közleményében az áll: annak érdekében, hogy további előremutató, innovatív megoldások születhessenek, az egyik népszerű bank idén is meghirdette a Fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázatot, amely a fiatal agrárszakemberek korszerű elképzeléseit, kutatásait támogatja. A mezőgazdaságban is teret hódítanak az olyan innovatív eljárások, technológiák, amelyek nemcsak hatékonyak, de ezeknek köszönhetően környezetkímélő módon kezelhetőek az agrárium olyan jelentős problémái, kihívásai, mint a kártevők elszaporodása, az élelmiszerhiány vagy a speciális táplálkozási igények kiszolgálása.

Mint megtudtuk, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. adatai alapján hazánkban a gazdasági termelésben összességében legalább 60 százalékos termelési hatékonyságjavulást fognak eredményezni a digitális megoldások a közeljövőben, ami az agrárium jövője szempontjából meghatározó.

A mezőgazdaság digitális fejlődését nagyban elősegíti az 5G, melynek köszönhetően a digitalizált üzemek pár óra alatt akár egy teljesen új termék gyártására is átszervezhetők. A megfelelő megfigyelések és mérések, majd az őket követő gyors elemzések sokkal gyorsabbá és eredményesebbé teszik a növénytermesztést, hiszen segítségükkel a lehető legoptimálisabban szabályozhatóvá válik a tápanyagellátás, a növényvédelem vagy akár az öntözés. Ezekkel a feladatokkal kapcsolatban válik egyre jelentősebbé a drónok szerepe. Mozgékonyságuk, egyre komolyabb szállítókapacitásuk és a még dinamikusabban növekvő hatótávolságuk miatt pontosan ott és pontosan akkor végezhető el sok növényvédelmi kezelés, ahol elengedhetetlenül szükséges. A kezdetben csak foltokban megjelenő gombabetegség vagy rovar kártételét még időben meg lehet állítani, így nem kell az egész táblát vegyszeresen kezelni. Ennek köszönhetően jelentős menniységű üzemanyag, növényvédő szer és főleg idő takarítható meg, arról már nem is beszélve, hogy kevésbé terhelik ezáltal a gazdák a természetet.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is pozitívan áll ehhez a kérdéshez. A kamara szerint a dróntechnika várhatóan 5–8 éven belül akár teljesen átveheti az egyéb gépek szerepét a növényvédelemben.

A digitalizált mezőgazdaság új szakembereinek képzése 2017-ben kezdődött. Akkor indult el Mosonmagyaróváron az első precíziós szakmérnöki képzés, amit azóta hét másik egyetemen is oktatnak. A Szegedi Tudományegyetemen már olyan kurzus is választható, ahol kifejezetten a drónok használata és a velük folytatott megfigyelések állnak a középpontban. A precíziós agrárgazdálkodási szakmérnöki továbbképzésen részt vevők megismerkedhetnek a digitális talajtérképezéssel, a műholdas és légi távérzékeléssel, a precíziós állattenyésztéssel és növényvédelemmel.

Az idén meghirdetett Fenntartható agráriumért ösztöndíjprogram célja is az, hogy anyagi támogatással segítse, ösztönözze a fiatal szakembereket arra, hogy aktív szerepet vállaljanak az agrárágazat fenntartható fejlődésének elősegítésében. Az ösztöndíjra PhD, mester-, valamint alapképzésen tanuló hallgatók egyaránt jelentkezhetnek szeptember 30-ig.