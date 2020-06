Egyre északabbra húzódnak – Fejér megyében is kárt okoz az olasz sáska

A sáskajárás már nem váratlan dolog, hiszen már tudjuk, hogy bizonyos időközönként felszaporodik a sáskák egyedszáma, ám az mégis érdekes, hogy sokkal délebben élő fajok, talán a Föld klímájának változása miatt egyre északabbra vándorolnak. Az olasz sáskák már a megyében is jelen vannak, de nem ők okozzák a legnagyobb fejtörést és gondot, ugyanis a vetéseket, terményeket folyamatosan károsító rovarok közül a sáska csak egy.

A nemrég még aszállyal küzdő mezőgazdaság számára eljött az enyhülés, igaz, talán már kicsit későn, mert a májusi eső ér aranyat, de abból pont kevés hullott. Most már nem lehet ok a panaszra, hisz a szomjas föld végre fel tud töltődni nedvességgel, de a rovarok is éhesek és szomjasak, így a kártételük egyre jelentősebb.

Sáskából nekünk is van több fajta, de Fejér megyében kifejezetten érdekességnek számít, hogy különböző gócokban, több helyen is találkoztak a szakemberek, illetve a gazdálkodók az olasz sáska lárváival, amik tömegesen rágták a leveleket. Már tavaly is volt pár példány, de számuk, talán a számukra ideális időjárási viszonyok miatt, jelentősen megemelkedett, s kedvenc csemegéik közé a kétszikűek tartoznak.

Ennek a fajnak a testhossza 1,5 és 4 centiméter közötti, és ahogy az a rovarvilágban gyakori, a nőstények nagyobbak, mint a hímek. Nem mondhatjuk, hogy egyik sáska olyan, mint a másik, mert ezekre különösen jellemző az erős, feltűnően hosszú hátsó láb, amivel szökellve vagy ugrálva meglehetősen gyorsan haladnak. A többi sáska testfelépítése is hasonló, de sok közülük egyáltalán nem ugrál. A lombszöcskét gyakran gondolják félelmetes látványa és megjelenése miatt sáskának, de hírhedt rokonával ellentétben a lombszöcskének rendkívül hosszú csápja van, így könnyű megkülönböztetni.

A sáskák kártétele csak egy a sok közül, ugyanis a gabonák kalászain és a zászlós levélen továbbra is közepes-erős a levéltetvek jelenléte, és ehhez gócosan társul a vetésfehérítő bogár lárvájának kártétele. Ahogy annyi kártékony rovar ellen, úgy ezeket a gabonákat támadó hatlábúak ellen is lehet védekezni, de szem előtt kell tartani az előírásokat. Az egyik legfontosabb, hogy méhkímélő technológiát kell alkalmazni. A gabonák ugyan nem virágos növények, így nem kell a táblákon a méhek munkája, de azok előszeretettel pásztázzák a kalászosokkal vetett földeket, hogy a mézharmat-képződés egy cseppje se menjen kárba.

A kukorica ellenségének, a kukoricamolynak is megkezdődött a rajzása, igaz, a déli, délkeleti területekről ez csak most ér Fejérbe. Az egyik legfontosabb takarmánynövénynek nemcsak a molyokkal kell megküzdeni, hanem a levéltetvekkel és a földibolhákkal is, amik kiválóan érzik magukat az 5-8 leveles növényeken, viszont az amerikai kukoricabogár lárvája még nem kezdte el rágását.

Nem úgy a szőlőben, ahol megkezdődött a szintén amerikai szőlőkabóca lárváinak táplálkozása, tudtuk meg Varga Mátétól, a Móri Borvidék Hegyközségének elnökétől. A szakember hozzátette, hogy ez a rovar okozza a szőlő aranyszínű sárgaságát, s ha egy területen megjelenik, akkor ott magát a szőlőtőkét is ki kell vágni. A védekezés ellene nem könnyű, de a Nébih által kiadott listán több szer is hatékony lehet a kártevővel vívott harcban. Varga maga is borász, és tőle azt is megtudtuk, hogy a tarka szőlőmoly meglehetősen nagy számban van jelen az ültetvényeken, míg ezzel szemben a nyerges szőlőmoly alig ragadt a kihelyezett csapdákba.