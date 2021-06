Egyre drágább az építkezés Fejér megyében is

Azoknak, akik belevágnak egy építkezésbe, vagy egy felújításba, máskor sincs egyszerű dolguk, de az építőipari alapanyagok piacán jelenleg zajló helyzet tovább nehezítheti azt, hogy minden időben elkészüljön.

A piacon történő áremelkedések miatt az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) a kormányhoz fordult segítségért. Az MTI információi szerint a rosszul működő nemzetközi ellátási lánc és a termékek késve történő szállítása miatt a szakszövetség azt kérte levelében, hogy a kormány kössön kormányközi megállapodásokat keleti és távol-keleti országokkal az alapanyagok nagy volumenű beszerzésére. Az ÉVOSZ úgy véli, a probléma kialakulásához a pandémia is hozzájárult, ugyanakkor nagy szerepet játszott Kína, ahol a világ acéltermelésének több mint 50 százaléka zajlik, mégis acélipari termékeket tart vissza a világpiacról. A szakszövetség szerint a drasztikus áremelkedés globális szintű, ami az Európai Unió több országában gondot okoz, ezért úgy gondolják, a jelenlegi helyzet kezelésében az uniónak is fontos szerepe van.

A Fejér megyei és ezzel együtt a székesfehérvári tüzépeken vásárlók is tapasztalhatják az áremelkedést és a megnövekedett várakozási időt. A fehérvári Forrás Építőanyag Kereskedésnél első sorban a szigeteléshez szükséges alapanyagok területén tapasztalnak áruhiányt. Bár az áruszállítás folyamatosnak mondható, mégis sokkal hosszabb időt kell várni egy-egy megrendelésre, mint korábban. A szigetelőanyagok esetében például már a visszaigazolásban is körülbelül három hónapot ígér a gyártó, de ehhez az időintervallumhoz tartják is magukat. A kereskedés munkatársa az áremelkedéssel kapcsolatban elmondta, hogy tulajdonképpen ebben a tekintetben is a szigetelés emelhető ki, amelynek esetében akár 40-60 százalékos drágulásról is beszélhetünk. Ugyanakkor a fa és a napi áras vas ára is szinte folyamatosan kúszik felfelé. A vásárlási hajlandósággal kapcsolatban kiemelte, hogy azok, akiknél már folyamatban van az építkezés, a felújítás, vagy esetleg felvették az otthonteremtési támogatást, ezen árak mellett is megveszik a termékeket. Ugyanakkor tapasztaltak olyan esetet is, hogy új építésbe már nem kezdenek bele, inkább halasztják a munkálatokat. Mint elmondta, a gyárak tájékoztatása szerint körülbelül nyár közepén már stagnálni fognak az árak, de a korábbihoz hasonló szintre nem fognak visszasüllyedni.

A táci Kiss és Társa 96 Bt. bár kicsi tüzépnek mondható, mégis igyekszik nagyobb mennyiségű alapanyagot rak­táron tartani a nehézkes beszállítás miatt. Számukra a készlethiány leginkább a zsalutéglából van, és előfordul, hogy a klasszikus tégla esetében is tapasztalható. A vállalkozás munkatársa kiemelte a leadott kőzetgyapot-rendelést, amit a gyártó a visszaigazolás szerint augusztus végén, szeptember elején tud majd szállítani. Mint mondja, az áruszállítás folyamatosnak mondható, de előre kell gondolkodniuk. Az áremelkedéssel kapcsolatos tapasztalatok ebben az esetben is hasonlóan alakulnak, mint a székesfehérvári üzletben. A Tácon érzékelt forgalom azt mutatja, hogy a vásárlók a magasabb árakon is megveszik az alapanyagokat, aminek szerintük egyszerű oka van: nincs olcsóbb.

– Ami korábban két hét volt, az most egy-másfél hónap – ezt már a fehérvári Albaurora munkatársa mondta a hosszú szállítási idővel kapcsolatban. Tapasztalataik szerint a vásárlók nem várnak a szállításra, inkább más helyet keresnek, ahol talán gyorsabban hozzájuthatnak az alapanyagokhoz. Erre azonban, mármint a gyorsabb hozzájutásra most nincs túl sok esély. Az eladó hozzátette, árcsökkenés biztosan nem várható, folyamatos a drágulás, aminek esetleges változásáról semmit nem tudnak, így sokkal nehezebb a jövőre vonatkozó tervezés is.