Egyiknek áldás, a másiknak átok az adómentes pálinkafőzés

Idén több szempontból is változtak a pálinkafőzés szabályai. Míg a főzés adminisztrációs teendői szinte alig változtak, a párlat-előállítás bizonyos mennyiségig adómentessé vált a magánfőzőknek és a bérfőzőknek egyaránt.

A Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményéből kiderül, hogy 2021-es változások nem befolyásolják a párlatkészítés két, eddig is megszokott módját, tehát pálinkát továbbra is magánfőzéssel vagy bérfőzetéssel lehet előállítani. A magánfőző személyes fogyasztásra maga állítja elő a párlatot saját gyümölcsből, és legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját pálinkafőzőt használhat. Újdonság idén, hogy a magánfőzés adómentessé vált, de a főzhető mennyiség – 86 liter – nem változott. Ez a mennyiség, ahogyan korábban is, csak a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, vagy kizárólag adóraktár részére értékesíthető.

Tovább kedvez a magánfőzőknek a módosítás, amikor kimondja: – Az adómentességgel megszűnik a párlatadójegy is. Mostantól a magánfőzőnek a pálinkafőzés előtt a NAV J49-es nyomtatványt kell beküldeni a NAV-hoz akár elektronikusan, akár papíron. Meg kell adnia a nevét, a lakcímét, az adóazonosító jelét, a főzni tervezett pálinka mennyiségét literben és nyilatkoznia kell, hogy a magánfőzés feltételeinek megfelel. A bejelentés alapján a NAV magánfőzöttpárlat-származási igazolást készít, amit elküld a magánfőzőnek.

A bizonyos mennyiség alatt eltörölt jövedéki adó kedvező hatással lehet a szeszfőzdék forgalmára is. Mióta engedélyezett az otthonfőzés, azóta rengeteg korábbi ügyfél elfordult korábban megszokott főzdéjétől, elsősorban a magas jövedéki adó miatt. Egy liter pálinkát megközelítőleg kétezer forintért főztek a múlt évben. Akkor 1000-1200 forint volt a fekete főzés literenként, ezért értelemszerűen sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Most, az új szabályoknak köszönhetően, a jövedéki adó törlésével a hivatalos bérfőzde is 1200 forint körüli áron dolgozik, így már meggondolja a főzető, hogy hova viszi és kire bízza a fáradságos munkával előkészített cefrét?

Olcsóbb lett januártól

Móron, a Pálinkapatakban megkérdeztük, hogy mi a tapasztalat a változást követően. Pataki Attila tulajdonos elmondta: – Decemberben már többen visszamondták a főzetés megrendelését. A 10-20 literes tételek esetében még nem is annyira, de akinek komolyabb mennyiséget kellett főzni, vagyis akinek nem fél üstje, hanem mondjuk kettő volt, azoknak már igencsak megérte várni az új évre. Volt, akinek ez akár 50 ezer forint megtakarítást jelentett, így értelemszerűen elgondolkodott rajta, hogy mit is tegyen? Mivel a főzetők közül sokan áthozták a főzetést 2021-re, már most látom, hogy a január sokkal erősebb lesz, mint amilyen a december, amire nagyon régen nem volt példa.

Mint megtudtuk a cefrével való hosszú időn át tartó várakozás nem tesz jót. Pataki vevőkörében volt olyan csapat, akinek két januári napon keresztül főzték azt a sok gyümölcsöt, amit tavaly októberben kellett volna. Akkor kiváló lett volna a minősége és a mennyiség sem maradt volna el. Úgy döntöttek, hogy megvárják a januárt, ám emiatt kevesebb lett a pálinka, sok volt az előpárlat, sokat ki kellett dobni belőle, viszont majdnem fele annyiba került a főzetés és nekik ez volt az elsődleges szempont.

Pataki Attila azt mondta: – A pénz is befolyásoló tényező, de a legfontosabb az, hogy van-e mit inni, vagy sem? Akinek nincs tartaléka, azt nem tud várni az adócsökkentésre, annak ki kell főzetnie, hogy legyen otthon pálinka.

Adminisztráció és zárjegy

Az adminisztrációs terhekről is kérdeztük a szeszfőzde tulajdonosát. Az online számlázás náluk is elindult, vagyis már a magánszemélyeknek kiállított blokkok, számlák is azonnal mennek a NAV felé. A jövedéki adó eltörlése nem bonyolította és nem is könnyítette meg az adminisztrációs terheket, mert a program automatikusan elvégzi ezt a feladatot.

A zárjeggyel kapcsolatos változások csak azokat érintik, akik értékesítenek is. A legtöbb szeszfőzde csak bérfőzetéssel foglalkozik, talán egy százalék alatt vannak azon cégek, akik árulják is a pálinkát. Nekik kistermelőnek kell lenniük, magas, vagyis az emelt jövedéki adót kell fizetniük, ami úgy 2500 forint körül van jelenleg literenként és akkor van még a zárjegy is, ami viszont már nem olyan drága. Ha ezek megvannak, akkor ki tudja palackozni, majd vagy ott helyben árulja, vagy néhány kilométeres körben elviheti piacokra is és ott értékesítheti. Ha van egy kis falusi vendéglátóhelye, panziója, ott is eladhatja a csillogó portékát.

Maximum 86 liter

A híradások 86 liter pálinka főzése emlegetik, hogy annyit lehet otthon főzni. A házi főzésnél azt tudni kell, hogy nincs fok meghatározva azért, mert nincs hiteles fokolója a főzőnek, tehát nem tudja rendesen megmérni. A főzdében van hitelesített fokoló, mert az adóhatóság előírja a létét. Ráadásul ezeken a helyeken drága és törékeny eszközöket lehet csak használni, amiket jelentős összegért cserébe hitelesítenek. A boltban kapható, nem hitelesített mérők olcsóbbak, viszont akár 3-5 fokot is tudnak tévedni.

Az eltérő szabályokról Pataki azt mondta: – A magánfőzők esetén a 86 litert lehet elkészíteni, függetlenül attól, hogy hány fokos a végeredmény. Hiteles fokolójuk nincs, így nem is kell mérniük. A szeszfőzdékre vonatkozó szabályok abban megegyeznek, hogy 86 litert főzhetnek ki háztartásonként, évente. De akkor az pont 50 fokos kell, hogy legyen. Ha annál erősebbet főznek, akkor a literek száma arányosan csökken. A legegyszerűbb példa a 43 fokos pálinka, mert ha olyanra főzi valaki, akkor a 86 liter felmegy kereken 100 literre.