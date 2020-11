„Dokkoló” az alapi szociális szövetkezetnek

A Belügyminisztérium Dokkoló programja összefogja az országban azt a kilenc önkormányzatot, ahol minőségi élelemiszereket állítanak elő. Közéjük tartozik Alap is, a Munka Gyümölcse Szociális Szövetkezet révén.

A szociális szövetkezet sikerrel pályázott a Belügyminisztérium Fókusz programjának „igénykosarában”, s 11,9 millió forint támogatásban részesült. A támogatásból elvégzik az épület tetőszerkezet-cseréjét, beszereznek több, a mindennapi munkát könnyítő eszközt (elektromos targonca és raklapemelő, hordószállító), csomagolóanyagot vásárolnak, valamint szakmai továbbképzéseket finanszíroznak – mondta el lapunknak Szalai János Milán polgármester.

Az igénykosár alprogram támogatást nyújt a sikeresen működő szervezetek üzleti tevékenységének bővítéséhez, eredményességének javításához, valamint megoldást kínál a támogatott szövetkezetek újonnan felmerült problémáira, nehézségeire, továbbá célzottan, további források biztosításával kezeli a Fókusz program monitoring tevékenysége során feltárt kockázatokat.

Az alapi szövetkezet a Dokkoló integrátori programban egy csaknem 1,5 millió forint értékű címkézőgéphez jutott; a berendezés megkönnyíti a csomagolási folyamatot, illetve még esztétikusabb külsőt kölcsönöz a termékeknek. A gyümölcsfeldolgozó és ivólégyártó üzem egyébként eszköz- és technológiafejlesztésre, marketing tevékenységre, a raktártechnika korszerűsítésre és a piacra jutás támogatására kapott már forrást a programban.

A Belügyminisztérium által indított Dokkoló program összefogja az országban azt a kilenc önkormányzatot – köztük Alapot –, ahol minőségi élelmiszereket állítanak elő. Az élelmiszeripari szakmai összefogás célja a prémium magyar vidéki élelmiszeripari termékek piacra jutási feltételeinek elősegítése, hogy az önkormányzati tulajdonú kisüzemek mind minőségben, mind mennyiségben megfeleljenek a piac elvárásainak.

Az önkormányzat intézményeiben – a Bóbita Óvodában, a bölcsődében és a polgármesteri hivatalban – a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend szerint dolgoznak. Azaz a szülők nem mehetnek be a gyermekintézményekbe, illetve a községházán az elsődleges ügyintézés az ügyfélszolgálaton keresztül történik.

– Településünkön, jelenlegi ismereteink szerint, két személy van hatósági házi karanténban, míg igazolt koronavírussal fertőzött személyről nincs tudomásunk – mondta el a faluvezető. – Mindenkit arra kérek, hogy továbbra is tartsák be a szabályokat, és kezeljük továbbra is felelősséggel a kialakult helyzetet.

A képviselő-testület, a vírushelyzetre való tekintettel, és szem előtt tartva a lakosság egészségét, úgy határozott, hogy az idén nem ünneplik közösen, vendéglátással egybekötve az idősek világnapját a művelődési házban. Helyette egy mindenki számára hasznos és használható ajándékcsomagot juttattak el a falu valamennyi 60 év feletti lakosához. A csaknem 500 ajándékcsomag maszkokat, fertőtlenítőszert és levendulavizet tartalmazott – tette hozzá Szalai János Milán.