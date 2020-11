Digitális diákszéf: tanulnak a pénzügyekről is a pusztaszabolcsi diákok

Szeptember közepén indult útjára Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Pénziránytű Alapítvány közös kezdeményezésében egy nemzetközi szinten is újdonságnak számító, innovatív, pénzügyi ismereteket fejlesztő program az általános iskolás korosztály számára.

Az MNB Digitális diákszéf programként nevezte el a digitális jegybankpénz lehetőségeit is tesztelő kezdeményezését. Az ehhez kapcsolódó Digitális diákszéf mobilapplikáció a használat során játékos formában fejleszti a pénzügyi és a környezettudatosságot.

Miközben az iskolások digitális megtakarítási eszközöket, érmeket, illetve az ezekből összeálló éremsorozatokat (például magyar királyokat vagy magyar várakat ábrázoló érmeket – a szerk.) gyűjthetnek a saját Digitális diákszéfükben, vagy cserélgethetnek a barátaikkal. A digitális megtakarításokat meghatározott időszakokban tárgyi ajándékokra is be lehet váltani – ami szinté népszerűsítheti e rendkívül hasznos kezdeményezést a gyermekek körében. A diákok megtakarítási célokat határozhatnak meg maguknak, illetve egy-egy éremsorozat minden elemének összegyűjtésekor jutalomérmeket is kapnak.

A projekt az első fázisban összesen 45 oktatási intézményre fókuszál az ország összes megyéjéből, ahonnan a részt vevő gyermekek 8 és 14 év közötti tanulók lehetnek.

A telefonos mobilapplikációt közvetlenül az alkalmazás-áruházakból vagy a www.penzmuzeum.hu/diakszef honlap alján található link segítségével lehet letölteni, s a használatát egy rövid regisztrációt követően lehet elkezdeni. Fontos tudni, hogy a programba való jelentkezést csak és kizárólag a szülők vagy hozzátartozók tudják elindítani – ehhez nekik is regisztrálniuk kell magukat az applikációban.

A megyében egyedüli iskolaként a pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskola csatlakozott a kezdeményezéshez. A tanintézményben az egyik oktató, Kovács Lajos fogja össze a program menetét, őt arról kérdeztük, miként vélekedik a Digitális diákszéf programról.

– A pénzügyi tudatosság nagyon fontos az iskolában. Gyakran vetik fel a szülők is, hogy tanítsuk meg a pénzzel bánni a gyerekeket. Éppen ezért indulunk, és minden évben kifejezetten szép sikereket érünk el a Pénz7 programjában – és ezért csatlakoztunk a Digitális diákszéf programhoz is. A gyermekek első visszajelzése alapján ugyan nehézkes volt a regisztráció, és a procedúra sok gyermek kedvét elvette, de a lényeg, hogy megtanulják, mit jelent a kölcsön, a kamat, vagy mit jelent az, hogy hitelbírálat vagy futamidő – fogalmazott lapunknak a tanár. Aki hozzátette: a gyerekeknek már ilyen idősen sem szabad azt hinniük, hogy a bankok tárt karokkal várják őket csak azért, hogy pénzt adhassanak.