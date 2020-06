Célkitűzésekkel lép a vállalat élére Laczi Péter

Laczi Péter egykor főiskolai gyakornokként lépte át a nagy múltú cég ajtaját, május 31. óta azonban már a vezérigazgatói székből irányítja az intézmény működését.

Harminc év után újonnan kinevezett vezérigazgatóval az élén folytatja működését a Fejérvíz Zrt. Cser-Palkovics András polgármester sajtótájékoztató keretében mutatta be a megjelenteknek Laczi Pétert, aki az elmúlt években is fontos szerepet töltött be a város vízügyi életében, ugyanis 2013 óta a polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és Közműellátási Irodáját vezette.

– Laczi Péter most egy még nehezebb, még komolyabb feladatot kapott. Biztos vagyok benne, hogy ennek mind emberileg, mind szakmailag meg tud felelni. Nem szabad elfelejteni, hogy a jogszabályok szigorúak – hiszen ivóvízről van szó –, így pontosan meghatározzák, milyen képesítéssel kell rendelkeznie a céget vezető szakembernek. Péter ezzel a képesítéssel rendelkezik, és fiatal kora ellenére bízom benne, hogy a vezetésben szerzett tapasztalatait is kamatoztatni tudja – mondta a polgármester, aki a tájékoztató kezdetén köszönetet mondott Kis István egykori vezérigazgatónak, aki több évtizeden keresztül szolgálta a céget és ezen keresztül a megyénket is.

Az új cégvezető bemutatkozásában elmondta, először 20 évvel ezelőtt, főiskolai hallgatóként, gyakornokként érkezett a Fejérvízhez, ahol a diploma megszerzését követően 11 évig különböző beosztásokban segítette a vállalat munkáját. Ezután hét évig az önkormányzatnál irodavezetőként dolgozott, ahol számos víziközmű-beruházásban részt vett.

Laczi Péter elmondta, jelenleg a társaságnál nagy a fluktuáció, így egyik fő célja, hogy ezt megállítsa, megtartsa a munkaerőt a nehéz gazdasági helyzet ellenére is, s a fiatal dolgozók bevonzása és megtartása is a célkitűzések között szerepel. Hozzátette, a zrt. szolgáltatási színvonala nagyon magas, ennek megtartása továbbra is az elsődleges szempont.